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Призов з 18. Балтійські держави вірять у НАТО, але готують План «Б»

glavcom.ua
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Балтійські країни поновлюють призов юнаків до армії
фото: depositphotos.com

Питання щодо ймовірного нападу РФ давно цікавить усі Балтійські держави

Чи вступить НАТО у війну, якщо Росія зайде в естонську Нарву? Це містечко розташоване просто на кордоні. Його населення біля 50 тис., із них 87% – росіяни.

Питання це давно цікавить усі Балтійські держави. Вони ж у НАТО, але чи НАТО з ними? Ось у чім питання.

«Ми запитували у наших західних колег: а що ви робитимете, якщо, наприклад, росіяни зайдуть у Нарву і скажуть, що не збираються окуповувати всю Естонію, що вони тут тимчасово, мовляв, «давайте проводити переговори, ви ж не будете починати ядерну війну через якесь там маленьке містечко на кордоні?» – каже ексміністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Він констатує: політикам країн, розташованих подалі від Росії, у центрі чи на півдні Європи, це питання видавалося дуже провокативним.

«І не виключаю, вони можуть розмірковувати у такому руслі: навіщо піддавати всіх ризику ядерної війни через якесь там село десь в Естонії чи Латвії?» – визнає Пабрікс.

Тому Естонія, Латвія та Литва дуже вірять, що п’ята стаття НАТО спрацює. Але вони активно працюють над «планом Б»...

Латвія, наприклад, з минулого року поновила призов юнаків до армії. Усі хлопці від 18 до 26 років мусять відслужити.

Так, у призовників поки що є кілька опцій і бенефітів, але хочеш не хочеш, служити ти будеш у будь-якому разі.

Розмова про балтійський План Б з Артісом Пабріксом читайте детальніше на «Главкомі»: «Призову підлягають усі юнаки віком від 18 до 26». Ексміністр оборони Латвії про підготовку до війни

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Джерело
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Теги: росія війна Естонія Латвія Литва Україна переговори росіяни

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Микола Підвезяний

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