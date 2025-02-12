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ДТЕК відкрив у КПІ лабораторію зеленої енергетики для навчання студентів

Дарія Демяник
glavcom.ua
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ДТЕК відкрив у КПІ лабораторію зеленої енергетики для навчання студентів
Лабораторія ВДЕ складається з двох приміщень, присвячених окремо сонячній та вітровій енергетиці
фото: dtek.com

Меморандум про співпрацю між ДТЕК Ріната Ахметова та КПІ ім. Ігоря Сікорського було підписано 9 серпня 2024 року

Компанія ДТЕК відкрила у КПІ ім. Ігоря Сікорського лабораторію відновлюваної енергетики. Про це йдеться у повідомленні компанії. 

«11 лютого компанія ДТЕК ВДЕ разом з Навчально-науковим Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського відкрила у навчальному закладі лабораторію відновлюваної енергетики. Це внесок компанії в якісний розвиток молодих профільних спеціалістів, які будуть виступати рушієм енергетичної відбудови України», – йдеться у ньому.

Зазначається, що лабораторія ВДЕ складається з двох приміщень, присвячених окремо сонячній та вітровій енергетиці. Окрім того, компанія забезпечила необхідне технічне обладнання навчально-наукової лабораторії, та планує продовжувати оснащення у наступні роки. Для лабораторії вже придбано системи накопичення енергії, сонячні панелі, інвертор та обладнання для вимірювання метеорологічних показників.

«Ми раді долучитися до розвитку майбутніх спеціалістів для енергетики України разом з КПІ ім. Ігоря Сікорського. Впевнений, що оновлені аудиторії і нове технічне оснащення будуть сприяти покращенню навчального процесу для викладачів та студентів. Нехай цей проєкт надихає та стимулює молодих спеціалістів до освоєння нових знань, щоб якнайкраще використати їх в майбутньому відновленні енергетичного потенціалу України», – заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Наразі реалізовано перший етап співпраці ДТЕК ВДЕ з КПІ ім. Ігоря Сікорського. Наступним етапом реалізації проєкту буде розширення технічної бази лабораторій.

Нагадаємо, що меморандум про співпрацю між ДТЕК Ріната Ахметова та КПІ ім. Ігоря Сікорського було підписано 9 серпня 2024 року.

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Теги: навчання Україна ДТЕК

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