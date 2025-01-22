Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

ДТЕК інвестує ще €450 млн у будівництво Тилігульської вітроелектростанції

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК інвестує ще €450 млн у будівництво Тилігульської вітроелектростанції
На повній потужності Тилігульська ВЕС вироблятиме 1,7 ТВт·год електроенергії на рік
фото: dtek.com

Ахметов інвестує у будівництво нової вітроелектростанції на Миколаївщині

Група ДТЕК Ріната Ахметова інвестує додатково 450 млн євро у будівництво другої черги Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС) у Миколаївській області. Про це компанія оголосила у ході Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

ДТЕК планує завершити будівництво до кінця 2026 року. Кількість турбін на електростанціях зросте з 19 до 83, а потужність збільшиться в чотири рази – зі 114 до 500 МВт. Це найбільша інвестиція приватного сектору в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Загальні інвестиції в електростанцію складуть 650 млн євро.

Проєкт стане найбільшою вітроелектростанцією у Східній Європі, побудованою за останнє десятиліття. Згідно з умовами угоди, банки, включаючи Danske Bank, нададуть 370 мільйонів євро кредитних коштів, забезпечених гарантіями державного Експортно-інвестиційного фонду Данії – більша частина з яких буде використана для фінансування турбін Vestas EnVentus V162-6,0 МВт.

ДТЕК фінансує решту вартості проєкту власними коштами. На повній потужності Тилігульська ВЕС вироблятиме 1,7 ТВт·год електроенергії на рік – цього достатньо для забезпечення електроенергією 900 тисяч українських домівок, що еквівалентно енергії, необхідній для заряджання кожного смартфона в ЄС протягом року.

«Це наш внесок у сильну, незалежну та вільну Україну, в енергетичну безпеку нашої країни. Ми віримо в Україну, продовжуємо інвестувати в Україну, щоб українці могли жити на своїй землі зі світлом і теплом, і далі створюємо нові робочі місця, щоб українці могли повертатися додому. Наша мета – не лише відновити те, що було зруйноване Росією, але й закласти основу для майбутнього економічного зростання. Угода про будівництво другої черги Тилігульської ВЕС – найбільшого об’єкта зеленої енергетики у країні – під час війни є будівництвом майбутньої сильної та незалежної української енергетики вже сьогодні. Це також знак довіри наших європейських партнерів», – зазначив акціонер компанії ДТЕК, бізнесмен Рінат Ахметов.

Президент і генеральний директор Vestas Генрік Андерсен сказав: «Ми пишаємося тим, що розширюємо нашу співпрацю з ДТЕК і надаємо наші технологічні рішення для проєкту Тилігульської ВЕС, який підтримуватиме енергосистему України. Я хочу подякувати ДТЕК за далекоглядне лідерство, а також владі Данії, України та ЄС за їхню сильну підтримку цього амбітного проєкту, який допоможе посилити енергетичну безпеку України».

Окрім Тилігульської, ДТЕК планує будівництво вітроелектростанції потужністю 650 МВт на Полтавщині. Це частина мети компанії, яка полягає у тому, щоб до 2030 року збільшити портфель відновлюваних джерел енергії в Україні до 2 ГВт. До жовтня мають закінчитися роботи зі встановлення 200 МВт потужних акумуляторних систем накопичення у різних регіонах країни.

Читайте також:

Теги: ДТЕК Україна електроенергія енергетика будівництво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метінвест створив проєкти відбудови зі сталі для понівечених українських міст
Метінвест створив проєкти відбудови зі сталі для понівечених українських міст
30 грудня, 2024, 15:03
Україна отримала кошти від США
Україна отримала перший транш від заморожених російських активів
24 грудня, 2024, 17:04
Каліняк заявив, що Україна буде вимушена піти на територіальні поступки
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна має відмовитися від частини території
29 грудня, 2024, 19:58
Енергетики ДТЕК заживили усіх споживачів після обстрілів Дніпропетровщини
За день ДТЕК повернув світло майже 33 тис. осель після обстрілів
8 сiчня, 18:45
У селищі Свеса на Сумщині російський каб влучив у п’ятиповерхівку
«Ми звикли, що на кожне свято росіяни влаштовують обстріл». Як працюють журналісти на прифронтовій Сумщині
9 сiчня, 11:50
Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на оборону Батьківщини від російських загарбників
Захищав Україну у складі батальйону «Вовки Да Вінчі». Згадаймо Олександра Золототрубова
12 сiчня, 09:00
Підвищення тарифів на вантажні перевезення несе реальну загрозу закриття підприємств, заявив Каленков
«Укрметалургпром»: Рішення щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення «Укрзалізниці» становить загрозу для економіки
17 сiчня, 11:27
Під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку чоловіка взяли у полон, оскільки товариші по службі кинули його
Бійці «Азова» взяли у полон ескімоса (відео)
17 сiчня, 08:04
Путін привітав Трампа зі вступом на посаду
Путін зробив заяву перед інавгурацією Трампа
20 сiчня, 16:40

Новини

ДТЕК інвестує ще €450 млн у будівництво Тилігульської вітроелектростанції
ДТЕК інвестує ще €450 млн у будівництво Тилігульської вітроелектростанції
Держава має знайти шляхи виплати боргів виробникам зеленої енергії – ICC Ukraine
Держава має знайти шляхи виплати боргів виробникам зеленої енергії – ICC Ukraine
Ахметов інвестує €140 млн в будівництво установок зберігання енергії
Ахметов інвестує €140 млн в будівництво установок зберігання енергії
У США створили «папір», який перетворює будь-яку поверхню на сонячну панель
У США створили «папір», який перетворює будь-яку поверхню на сонячну панель
Україна зможе побудувати 4 ГВт вітроенергетики до 2030 року при вирішенні боргової кризи – інвестори
Україна зможе побудувати 4 ГВт вітроенергетики до 2030 року при вирішенні боргової кризи – інвестори
Швейцарська залізниця повністю переходить на відновлювану енергію
Швейцарська залізниця повністю переходить на відновлювану енергію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
50K
Командування Медичних сил відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ
34K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
26K
По одному кожні 45 хвилин: мільйонери масово тікають із Британії
13K
Новий поворот у справі Пашинського. Екснардепу загрожує СІЗО?

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua