ДТЕК інвестує ще €450 млн у будівництво Тилігульської вітроелектростанції

Ахметов інвестує у будівництво нової вітроелектростанції на Миколаївщині

Група ДТЕК Ріната Ахметова інвестує додатково 450 млн євро у будівництво другої черги Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС) у Миколаївській області. Про це компанія оголосила у ході Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

ДТЕК планує завершити будівництво до кінця 2026 року. Кількість турбін на електростанціях зросте з 19 до 83, а потужність збільшиться в чотири рази – зі 114 до 500 МВт. Це найбільша інвестиція приватного сектору в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Загальні інвестиції в електростанцію складуть 650 млн євро.

Проєкт стане найбільшою вітроелектростанцією у Східній Європі, побудованою за останнє десятиліття. Згідно з умовами угоди, банки, включаючи Danske Bank, нададуть 370 мільйонів євро кредитних коштів, забезпечених гарантіями державного Експортно-інвестиційного фонду Данії – більша частина з яких буде використана для фінансування турбін Vestas EnVentus V162-6,0 МВт.

ДТЕК фінансує решту вартості проєкту власними коштами. На повній потужності Тилігульська ВЕС вироблятиме 1,7 ТВт·год електроенергії на рік – цього достатньо для забезпечення електроенергією 900 тисяч українських домівок, що еквівалентно енергії, необхідній для заряджання кожного смартфона в ЄС протягом року.

«Це наш внесок у сильну, незалежну та вільну Україну, в енергетичну безпеку нашої країни. Ми віримо в Україну, продовжуємо інвестувати в Україну, щоб українці могли жити на своїй землі зі світлом і теплом, і далі створюємо нові робочі місця, щоб українці могли повертатися додому. Наша мета – не лише відновити те, що було зруйноване Росією, але й закласти основу для майбутнього економічного зростання. Угода про будівництво другої черги Тилігульської ВЕС – найбільшого об’єкта зеленої енергетики у країні – під час війни є будівництвом майбутньої сильної та незалежної української енергетики вже сьогодні. Це також знак довіри наших європейських партнерів», – зазначив акціонер компанії ДТЕК, бізнесмен Рінат Ахметов.

Президент і генеральний директор Vestas Генрік Андерсен сказав: «Ми пишаємося тим, що розширюємо нашу співпрацю з ДТЕК і надаємо наші технологічні рішення для проєкту Тилігульської ВЕС, який підтримуватиме енергосистему України. Я хочу подякувати ДТЕК за далекоглядне лідерство, а також владі Данії, України та ЄС за їхню сильну підтримку цього амбітного проєкту, який допоможе посилити енергетичну безпеку України».

Окрім Тилігульської, ДТЕК планує будівництво вітроелектростанції потужністю 650 МВт на Полтавщині. Це частина мети компанії, яка полягає у тому, щоб до 2030 року збільшити портфель відновлюваних джерел енергії в Україні до 2 ГВт. До жовтня мають закінчитися роботи зі встановлення 200 МВт потужних акумуляторних систем накопичення у різних регіонах країни.