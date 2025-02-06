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«Укренерго» планує виплатити 13 млрд грн боргів на енергоринку – голова компанії

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Укренерго» планує виплатити 13 млрд грн боргів на енергоринку – голова компанії
Олексій Брехт
фото: varta1.com.ua/«Укренерго»

Підприємства зеленої енергетики фіксують поліпшення ситуації з боргами

Компанія «Укренерго» планує направити близько 13 млрд грн на виплату накопичених раніше боргів на ринку електроенергії України, заявив у бліцінтерв’ю «Енергореформі» очільник компанії Олексій Брехт.

Він зазначив, що компанія очікує набуття чинності законом (законопроєкт №9381, 17 січня направлений на підпис президенту), відповідно до якого економія коштів від диспетчеризації піде на погашення боргів на балансуючому ринку, перед ДП «Гарантований покупець» та малими домашніми СЕС.

«Це приблизно 12-13 млрд грн. 10 млрд грн – це у нас була економія тільки 2023 року (ця цифра була озвучена депутатами під час засідання енергокомітету Верховної Ради з розгляду законопроєкту – ред.), а ще є 2024 рік», – пояснив глава «Укренерго».

За його словами, борг компанії на балансуючому ринку складає приблизно 17,5 млрд грн, учасників ринку – більше 35 млрд грн, і компанія планує значну частину свого боргу погасити з економії від диспетчеризації у 2023-2024 роках, яка може скласти до 13 млрд грн.

Також він вказав, що «Укренерго» за 2024 рік суттєво знизило заборгованість, порівняно з кінцем 2023 року.

«Тоді ми боргували «Гарантованому покупцю» майже 30 млрд грн. Зараз цей борг знизився до 22 млрд грн. На БР (балансуючому ринку) ми також скоротили заборгованість – зараз борг «Укренерго» на ньому складає приблизно 17,5 млрд грн, учасників ринку перед компанією більше 35 млрд грн», – сказав Брехт.

Він також уточнив, що детально економія буде зрозумілою після того, як регулятор проведе планову перевірку «Укренерго».

«Ми просимо це зробити на початку березня, а не у травні або червні, як було раніше. Саме для того, щоб ми мали змогу швидше використати відповідний ресурс і оплатити відповідні зобов'язання», – підкреслив глава системного оператора.

Як повідомлялося, в Українській вітроенергетичній асоціації заявляють, що підприємства зеленої енергетики фіксують поліпшення ситуації з боргами за раніше згенеровану електроенергію і очікують, що держава забезпечить їх повну виплату для прискореного будівництва нових електростанцій.

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Теги: держава Україна Укренерго законопроєкт

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