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Борги на ринку електроенергії стримують інвестиції у відновлювану генерацію

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Борги на ринку електроенергії стримують інвестиції у відновлювану генерацію

Лише 20 МВт у 2024 році: названі причини чому відновлювальна енергетика не розвивається

Заборгованість на ринку електроенергії України залишається критичною проблемою, яка суттєво впливає на розвиток енергетичного сектору країни. Про це пише Дар'я Орлова, аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting. https://delo.ua/energetics/investiciyi-v-energetiku-pid-cas-viini-ci-rozvivajetsya-sektor-440872/

«За даними НЕК «Укренерго», заборгованість перед оператором на балансуючому ринку вже перевищила 35 млрд грн», – повідомила Орлова.

Ситуація з фінансуванням «зеленого» тарифу також викликає занепокоєння. За словами експертки, у 2024 році він був профінансований лише на 80%. Вона підкреслила, що ситуація з боргами стримує інвестиції у галузь.

«Ринкова ситуація є одним із вирішальних факторів для потенційних інвесторів. І поточний стан став однією з причин низької зацікавленості з їх боку – тому встановлена потужність ВЕС у 2024-му році склала лише 20 МВт», – додала вона.

За словами Орлової, ключовими перешкодами для інвесторів також залишаються питання страхування інвестицій та хеджування ризиків в умовах війни.

Раніше експерт з програми «Енергетика» аналітичного центру Український інститут майбутнього Адріан Прокіп також наголосив, що ситуація з боргами на енергоринку створює значні перешкоди для розвитку нової генерації та інвестицій у галузь.

Теги: енергетика інвестиції Укренерго альтернативна енергетика

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