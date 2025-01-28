Каратист Пилипюк, який втік за кордон, хотів виправдатися: деталі скандалу

Подружжя Пилипюків поїхало на міжнародний турнір з карате та не повернулося додому

Каратист Євген Пилипюк поїхав на міжнародний турнір у Венецію і не повернувся до України. Спортсмен пояснив, що не міг отримати відстрочку від мобілізації, тому порушив наказ Міністерства молоді та спорту. Навколо цієї ситуації розгорівся скандал у мережі, пише «Главком».

Каратист пояснив своє рішення залишитися за кордоном

25-річний Євген Пилипюк на турнір з карате, який відбувався в грудні минулого року, їздив із 18-річною дружиною, каратисткою Дарією. Федерація карате України виключила подружжя Пилипюків зі складу збірної після того, як ті не повернулися з-за кордону після змагань. Спортсменам загрожує довічна дискваліфікація зі Світової федерації карате.

Подружжя Пилипюків втекло за кордон фото з відкритих джерел

В опублікованому відео Євген Пилипюк заявив, що визнає свою провину: «Я розумію, що вчинив неправильно, моєму вчинку немає виправдання, він не є гідним щодо української спільноти, наших воїнів».

Пилипюк розповів, що у 2023 році він та його дружина Дарія стали батьками. Аби забезпечувати родину, чоловік намагався отримати відстрочку від мобілізації шляхом вступу до аспірантури. У цьому питанні, як стверджує каратист, йому обіцяв допомогти його тренер, президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін. Вартість такої послуги коштувала $4 тис.

Утім зробити цього не вдалося, і Пилипюку запропонували посаду тренера в ДЮСШ. Заклад не надавав бронь для своїх працівників, тому 25-річний каратист виїхав за кордон «законно» під приводом змагань.

Тренер прокоментував звинувачення каратиста

Президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін спростував заяви свого колишнього підопічного, спортсмена-втікача Євгена Пилипюка, про нібито обіцянку допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Також він заперечив, що каратист сплачував $4 тис. за цю послугу. Про це Пікулін повідомив у коментарі molbuk.ua.

Олександр Пікулін прокоментував звинувачення Євгена Пилипюка фото з відкритих джерел

«Подружжя Пилипюків надають недостовірну інформацію із самого початку, ще з того момент, що Дарія Пилипюк каже, буцімто просто поїхала на змагання. А насправді вона була у складі збірної України. Це можна перевірити у наказі Міністерства молоді та спорту України, де вона є у списку», – зауважив Олександр Пікулін.

Також тренер назвав усі заяви каратиста неправдивими: «Насправді він це зробив, щоби прикрити свій злочин, я по-іншому не можу сказати. І підбурює цим громадськість. Вони підставили всіх: Федерацію, мене як тренера, всіх учасників».

Пікулін наголосив, що своїми діями Пилипюки зашкодили розвитку українського спорту:

«Тепер на молодіжний чемпіонат Європи ми за рішенням Мінспорту вже маємо такий маленький ліміт тренерів, що я не знаю, як вони будуть справлятися з цілою молодіжною збірною у лютому на турнірі в Польщі. Це найважливіший турнір для нашої української збірної, і при цьому на нього їде вельми обмежений тренерський склад. Надалі цей випадок буде дуже негативно впливати на розвиток спорту. Бо резонанс дуже широкий».

На запитання, чи подаватиме до суду на заяви Євгенія Пилипюка, Олександр Пікулін відповів:

«Я можу це зробити. Але що це дасть, якщо він за кордоном і не збирається повертатися? Натомість кидає звідти свої безпідставні звинувачення. Я ще спочатку сумнівався, чи не зажорстких заходів вжила федерація щодо його дружини Дар'ї. Бо, як-не-як, це мої спортсмени, я їх виховував, це великий пласт моєї роботи. А Дар'я все ж – збірниця України, вона йшла до цього пів життя. Але після цих усіх звинувачень бачу, що федерація ухвалила правильне рішення».

Скандал у мережі

Через ситуацію з каратистом у мережі спалахнув скандал. Думки користувачів розділилися: одні підтримують Євгена Пилипюка та вважають, що він правильно вчинив, виїхавши за кордон, інші ж, навпаки, засуджують його дії.

Так, чернівчанка Марина Шварцман, у якої загинув чоловік на війні, наголосила, що не можна дозволяти знецінювати подвиг тих, хто віддав своє життя за Україну: «Як вдова загиблого військового, яка залишилася мамою-одиначкою з двома дітьми, не можу засуджувати його вчинок. Розумію його страх і вибір. Тільки якось дисонує, що на змаганнях, де він виступав, звучав гімн цієї країни. Хлопець молодий, зрештою, без коментарів».

Жінка зауважила, що її злякала велика кількість вподобайок і людей, які підтримали цей вчинок. За словами Шварцман, таких українців набагато більше, ніж тих, кого втеча каратиста обурила:

«От зустріла за кордоном одну нашу пані, розговорились. Сказала, шо мій чоловік військовий. Пішов добровільно. А вона – не розумію цих, шо йдуть самі. Шо за депутатів? Я навіть не сказала їй, шо мій чоловік загинув на війні. Бо то було вже якось … недоречно. При цьому пані каже, шо вивезла своїх за кордон, але там їм недобре, хоче додому. А хто ж збереже її дім? В мене склалася думка, шо назвавши добровольців «нерозумними», бо тільки так можна зрозуміти її слова, вона виправдовує те, шо свого сина вивезла».

Марина Шварцман додала: «люди, ну не хочете ви воювати, не воюйте! Але не применшуйте подвиг тих, хто поклав життя за Україну і ваш дім».

Користувачі соцмереж підтримали жінку у коментарях під її постом.

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Водночас у мережі під постами про втечу каратиста є чимало схвальних відгуків. Люди стверджують, що він правильно вчинив, виїхавши за кордон.

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Нагадаємо, директор Національного музею історії України у Києві Федір Андрощук поїхав у відрядження за кордон і не повернувся.

Крім того, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький поїхав у відрядження і не повернувся до України. Ймовірно, він втік з країни. Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на свої джерела.

Також тренер з фізпідготовки одеського «Чорноморця» Ігор Касьяненко не повернувся з тренувального збору в Туреччині назад в Україну. Ймовірно, він поїхав до Сполучених Штатів Америки.