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У Запоріжжі депутати збираються продати пам’ятник Леніну за 10 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Запоріжжі депутати збираються продати пам’ятник Леніну за 10 млн грн
Пам'ятник Леніну в Запоріжжі було встановлено у 1964 році
фото: Telegram/Регіна Харченко

Перший пам'ятник радянському вождю в Україні було продано у 2017 році

Депутати Запорізької міської ради на сесії прийняли проєкт рішення про продаж на аукціоні пам'ятника вождя більшовиків Володимира Леніна. Об'єкт підпадає під дію закону про декомунізацію, повідомила виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Пам'ятник перебуває на балансі міста з 2016 року ‒ відколи його демонтували. За демонтованого Леніна планують виручити від 10 млн до 15 млн грн.

Пам'ятник Леніну в Запоріжжі встановили у 1964 році. Скульптура зроблена з бронзи, а постамент був із рожевого граніту. Загальна висота пам'ятника складає 19,8 м.

Вперше в Україні продали пам'ятник радянському вождю у 2017 році у місті Чоп Закарпатської області. Тоді місцевий бюджет поповнився на 253 931 гривню.

Нагадаємо, окупанти планують встановити раніше демонтований памʼятник Володимиру Леніну в центрі тимчасово окупованого Маріуполя.

До слова, у січні 2021 року в Україні знесли останній пам'ятник Леніну.

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Теги: Запоріжжя депутат пам'ятник аукціон декомунізація

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