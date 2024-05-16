«Міжнародні відносини – дуже тонка матерія». Нардеп Тищенко запросив дітей до зоопарку

Нардеп був запрошений послом В’єтнаму на відкриття дитячої гірки в Київському зоопарку

Сьогодні, 16 травня, народний депутат Микола Тищенко був присутній на відкритті дитячої гірки в Київському зоопарку. Її подарувало дітям посольство Соціалістичної Республіки В’єтнам разом з в’єтнамською громадою, про що нардеп розповів у себе в Facebook.

«Як співголова групи дружби з Соціалістичною Республікою В’єтнам, сьогодні був запрошений повноважним послом на відкриття дитячої гірки, яку посольство разом з В‘єтнамською громадою подарували для маленьких українців в Київському зоопарку», – йдеться у повідомленні депутата.

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фото: Микола Тищенко/Facebook

Микола Тищенко також запросив всіх дітей до Київського зоопарку на новий атракціон.

«Міжнародні відносини – дуже тонка матерія, і кожен крок в цій дружбі надзвичайно важливий», – додав нардеп.

Нагадаємо, у лютому 2024 року народний депутат Микола Тищенко задекларував 12,6 млн грн у вигляді подарунка. Джерелом доходу великої суми коштів політик вказав свою колишню дружину Аллу Барановську. Мільйони гривень готівки Тищенко отримав 15 лютого 2024 року, тобто наступного дня після Дня святого Валентина.

Як повідомлялося, 18 січня 2024 року Оболонський райсуд Києва розірвав шлюб Тищенка і Барановської. Сам текст рішення засекречено. Як дізнався «Главком», один з адвокатів подружжя заявив клопотання у суді про закритий розгляд справи. Захисник послався на те, що сторонні особи на засіданні можуть розголосити особисті та сімейні факти з життя подружжя. Феміда підтримала це клопотання.