Бронювання за гроші: Гетманцев розповів, які підприємства отримають право

Бронювати співробітників матимуть змогу підприємства, які відповідають трьом критеріям

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11084 про «клуб білого бізнесу», який стосується податкових перевірок. Зокрема підприємства, які відповідають критеріям клубу, зможуть отримати право на бронювання співробітників, розповів в інтерв’ю Oboz.ua голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ставлення бізнесу до клубу, на жаль, у нас суб’єктивне та залежить від того, чи відповідає цей бізнес критеріям для того, аби стати частиною клубу», – каже депутат.

За словами Гетманцева, до клубу потрапляють маленькі, середні та великі підприємства, які відповідають трьом критеріям:

мають податкове навантаження не менше, ніж у середньому по галузі;

мають зарплату не менше середньої по галузі в регіоні;

не мають податкових правопорушень (податкового боргу).

Водночас для тих, хто не є членами «клубу білого бізнесу», взагалі нічого не змінюється. «Але тих, кого дратують умови для членів клубу білого бізнесу, маю пропозицію: виконуйте умови та ставайте членом клубу. Жодного маневру для податкової, кого визнавати членом клубу, а кого ні, немає», – зауважив Гетманцев.

Нардеп пояснив, що не йдеться про те, що бізнес має сплатити абсолютну суму податку в бюджет і для когось це непосильна цифра.

«Ні, йдеться про співвідношення обороту та сплачених податків. Якщо у тебе податкове навантаження 5% від обороту, то неважливо, у тебе за рік оборот 1 млн грн чи 100 млн грн, це все одно буде навантаження в 5%. І якщо твоє податкове навантаження відповідає середньому в галузі, то цей критерій вже виконали», – пояснив він.

Гетманцев додав, що наразі розглядається можливість до другого читання включити для членів «клубу білого бізнесу» право на бронювання співробітників. Він підкреслив, що це буде модель економічного бронювання.

Як повідомлялося, економічне бронювання дасть бізнесу можливість розвитку, а Силам оборони – 200 млрд грн на рік військового збору. За словами депутата Дмитра Наталухи, гроші – це важливо, особливо під час війни. Він наголосив, що військові потребують фінансового та матеріального забезпечення, державі потрібні податки у бюджет, а бізнесу – створення робочих місць та розвиток експортного потенціалу.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання від мобілізації. Одна з них базуватиметься на мінімальній зарплаті, а інша – на квотах від тієї індустрії, у якій працює людина. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.