Ексдепутат Ради стверджує, що його «замовили»

У ДБР нібито хочуть «замазати» колишнього депутата Борислава Березу

Колишній народний депутат Борислав Береза повідомив, що Офіс президента нібито доручив Державному бюро розслідувань сфабрикувати справу проти нього.

«Ой, яка кумедна історія. Мені тільки що добра людина з ДБР сказала, що перед ними поставлено завдання нарити щось проти мене "щоб замазати". Так і сказав - "Щоб замазати". А якщо не знайдуть фактів, то придумати, хоч щось. Замовлення прийшло з ОП. Ну ок. Дістав я їх. Пішов за попкорном. Шоу буде ще те», - написав ексдепутат на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше Береза оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн і ще 5 млн грн на їх перельоти. Окрім того, за даними Берези, для членів наглядової ради організовувався відпочинок на теплоході «Хвиля», вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис. грн.

До цього ексдепутат критикував президента Володимира Зеленського за рішення відсторонити голову Конституційного суду Олександра Тупицього. Зокрема, він зазначив, що Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і потрапив у неприємну ситуацію.