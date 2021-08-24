Угорщина планує укласти з «Газпромом» 15-річний контракт на поставки газу

Новий газовий контрокт між Угорщиною та «Газпромом» можуть підписати вже восени поточного року

Документ між Угорщиною та Росією буде розрахований на 15 років

Влада Угорщини планує підписати із російським «Газпромом» контракт про постачання газу терміном на 15 років. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після переговорів з главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим у Будапешті, повідомляє Interfax.

Він зазначив, що невдовзі закінчується довгостроковий договір про постачання газу, і угорська сторона вже готова до того, щоб укласти новий контракт із російським газовим монополістом.

«Зараз ми вже на заключному етапі, в Санкт-Петербурзі в понеділок з генеральним директором «Газпрому», паном Міллером ми обговоримо останні подробиці цього договору», – зазначив дипломат.

Він також припустив, що новий контракт може бути укладено вже восени цього року, а під час майбутніх перемовин у Санкт-Петербурзі планується вирішити питання ціни та гнучкості майбутньої угоди.

«Звичайно ж, ми хочемо домовитися про таку ціну, яка б відображала справжній стан на ринку, але і відображає те, що до сих пір ми були транзитною країною для «Газпрому» – в Сербію, Хорватію, Боснію і Герцеговину. А зараз наш транзитний статус значно зміниться, так що ми хочемо всю цю загальну картину обговорити так, щоб б це було на благо обох сторонам», – підсумував Сиярто.

За його словами, Угорщина також вітає рішення побудувати газопровід «Турецький потік» із відгалуженням через Сербію до Угорщини, оскільки це зробить можливою поставку 8,5 млрд куб. м газу до цієї країни.

Нагадаємо, як повідомляють польські ЗМІ, від початку року ціна на газ в Європі зросла на 165%.

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