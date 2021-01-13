Член Європарламенту від Чехії: Фазель – ганьба хокею

Павел Телічка жорстко відреагував на обійми очільника світового хокею з президентом Білорусі

Член Європейського парламенту від Чехії Павел Телічка висловився про президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля, який у Мінську зустрівся з президентом Олександром Лукашенком, щоб обговорити питання проведення цьогоріч у травні чемпіонату світу в елітному дивізіоні.

«Рене Фазель – ганьба хокею», - написав чеський політик у своєму Twitter.

Нагадаємо, в травні в Мінську і Ризі повинен відбутися чемпіонат світу з хокею, але його проведення на території Білорусі залишається під загрозою через серйозний міжнародний тиск. Зокрема від приїзду до Мінська вже відмовилася збірна Данії.

Після виборів президента, які відбулися в Білорусі 9 серпня і на яких, згідно з даними ЦВК вшосте переміг Олександр Лукашенко, який начебто набрав 80,1% голосів, в країні почалися масові протестні акції, які чинний режим втихомирює силовими методами.