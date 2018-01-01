Україна через похолодання збільшила відбір газу зі сховищ

Збільшення відбору газу зі сховищ становить 7%

Похолодання призвело в Україні до збільшення відбору газу зі сховищ на 7%. Про це повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський. За його словами, відбір газу збільшений до 101 млн кубометрів на добу. Це вперше відбір досяг таких показників за останній рік. Загалом добове споживання збільшилось до 170



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Збільшення відбору газу зі сховищ становить 7%

Похолодання призвело в Україні до збільшення відбору газу зі сховищ на 7%. Про це повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.

За його словами, відбір газу збільшений до 101 млн кубометрів на добу. Це вперше відбір досяг таких показників за останній рік.

Загалом добове споживання збільшилось до 170 млн кубометрів. Рік тому цей обсяг становив 138 млн кубометрів на таку ж дату.

Окрім відбору газу потреби у паливі закриваються за рахунок газу вітчизняного видобутку (57 млн кубометрів) та імпорту з Європи (16 млн кубометрів), додав радник міністра.

Нагадаємо, з початку опалювального періоду заборгованість держбюджету перед ТОВ «Запоріжгаз збут» за газ, поставлений пільговиками і субсидіантами, виріс з 293 до 656 млн грн.