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    Економіка та фінанси

    Україна і Росія узгодили вилов риби в Азовському морі

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    Угоду було схвалено дистанційно - Україна і Росія узгодили вилов риби в Азовському морі
    Угоду було схвалено дистанційно

    Наразі Державне агентство рибного господарства України очікує на отримання документа через офіційні канали

    На засіданні спільної комісії Україна і Росія узгодили квоти на вилов риби в Азовському морі.

    Про це у п’ятницю, 29 листопада, повідомляє UA:Крим з посиланням на інформацію Державного агентства рибного господарства України.

    Квоти на вилов риби в Азовському морі було узгоджено під час засідання українсько-російської комісії з питань рибальства, яке відбулося 13 листопада в Бердянську.

    Документ був підписаний головою агентства Ярославом Бєловим.

    «Наразі Державне агентство рибного господарства України очікує на отримання вищезгаданого документа через офіційні канали», — заявили у відомстві.

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    Раніше повідомлялося, що Україна дистанційно підпише протокол з Росією про риболовлю в Азовському морі.

    Наразі статус Азовського моря визначається кількома міжнародними договорами - це Конвенцією Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Договором між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаний 24.12.2003.

    У цьому Договорі йдеться, що діяльність у сфері рибного господарства регулюється відповідно до Угоди 93-го року засідання Українсько-російської комісії.

    Росія документи Азовське море рибальство Україна риба
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