Україна має ввести обмеження на імпорт електрики з Росії і Білорусі, – Вітренко

Стратегічна мета України, за словами Вітренка, це приєднання до європейської системи ENTSOE і від’єднання від системи Росії і Білорусі

Україна розпочала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС в січні 2021 року

Україна має ввести «розумні обмеження» на імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі з подальшим виключенням від спільної енергосистеми з цими країнами.

Про це повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Тепер щодо імпорту з Росії і Білорусі електроенергії. Мають бути обмеження. Ці обмеження мають враховувати, на жаль, той факт, що ми поки інтегровані з системою Росії і Білорусі. Розумні обмеження мають бути навіть зараз», – зазначив в.о. міністра під час виступу у Верховній раді 28 січня.

При цьому стратегічна мета України, за його словами, це приєднання до європейської системи ENTSOE і від’єднання від системи Росії і Білорусі

«Це над чим ми маємо працювати», – наголосив в.о. міністра.

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС в січні 2021 року. Завдяки цьому Білоруська АЕС вперше змогла вийти на повну потужність. З початку року було закуплено майже 150 млн кВт годин на суму близько 200 млн гривень.

На тлі критики імпорту, міністри енергетики та закордонних справ України заявили про плани скорішого від’єднання від енергосистем Росії і Білорусі, що зробить фізично неможливим імпорт струму з цих країн.

27 січня комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав законопроєкт про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі.

Попереднього разу, з жовтня 2019 по березень 2020 року імпорт струму з Росії і Білорусі призвів до найглибшої за роки незалежності кризи на енергоринку, яка спричинила простій вугільних шахт та мільярдні збитки державних енергетичних компаній.