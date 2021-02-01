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    Україна відновила імпорт російської електроенергії

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    Електроенергія з країни-агресора почала надходити 1 лютого опівдня&nbsp; - Україна відновила імпорт російської електроенергії
    Електроенергія з країни-агресора почала надходити 1 лютого опівдня 
    Фото з відкритих джерел

    Постачання російської електроенергії відбувається вже сьогодні і заплановано на завтра

    Україна з 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії. Постачання буде здійснювати приватна компанія «ОНК-ГРУП» протягом кількох годин.

    Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E.

    Так, 1 лютого з 12:00 по 15:00, а також з 20:00 по 21:00 планується постачати по 200 МВт-год щогодини. З 21:00 по 23:00 цього ж дня буде постачатися по 100 МВт-год щогодини.

    Та ж компанія 2 лютого здійснюватиме постачання уже 300 МВт-год щогодини. Відбуватиметься це в часовому проміжку з 12.00 по 15.00, а також з 20.00 по 21.00. З 21.00 по 23.00 2 лютого компанія постачатиме по 200 МВт-год щогодини.

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    За даними добових аукціонів «Укренерго», постачання здійснюватиме ТОВ «ОНК-ГРУП». Вона зареєстрована в Одесі. Кінцевим бенефіціарним власником вказаний Віктор Мілевський.

    Як пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ENTSO-E, за результатами місячного аукціону доступ до перетину «Росія — Україна» з 1 по 28 лютого потужністю 50 МВт викупило «Укренерго», ще по 100 МВт на весь місяць і додатково на другу його половину придбало ТОВ «Стімекс». Так трейдери викупили 11,5% доступної пропускної здатності на місяць.

    Бенефіціарами «Стімекс» (по 50%) є Ольга Дячик і Сергій Дружук, який раніше працював генеральним директором в «ПАККО Холдинг» (ритейлер і оператор магазинів «Вопак» і «Пакко»). Зазначимо, що на початку липня 2019 року компанія отримала ліцензію на постачання електроенергії. Згідно з даними сайту StimexEnergy, їхніми пріоритетними клієнтами в постачанні електроенергії є ТЦ і ТРЦ.

    При цьому, засновником ТОВ «НЕК» є ТОВ «Агентство інвестиційного менеджменту», президентом якого вказаний колишній глава «Регіональної газопостачальної компанії» Дмитра Фірташа Олександр Притика. 

    Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що одним з його головних завдань на посаді буде від’єднання України від енергосистеми з РФ та Білоруссю.

    З 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП, яка скасовувала результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з РФ та Білоруссю у 2020 році. Це сталося відповідно до положень закону про ринок електроенергії - повноваження Комісії по анулюванню аукціонів з доступу до міждержавних перетинів з країнами - нечленами Енергоспівтовариства обмежувалися 2020 роком. 

     Читайте також: Війна чи бізнес? Україна відкриває свої кордони для електроенергії з Росії

     

    Теги: Росія НКРЕКП імпорт бізнес електроенергія Україна Укренерго
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