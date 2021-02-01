Україна відновила імпорт російської електроенергії

Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E.

Так, 1 лютого з 12:00 по 15:00, а також з 20:00 по 21:00 планується постачати по 200 МВт-год щогодини. З 21:00 по 23:00 цього ж дня буде постачатися по 100 МВт-год щогодини.

Та ж компанія 2 лютого здійснюватиме постачання уже 300 МВт-год щогодини. Відбуватиметься це в часовому проміжку з 12.00 по 15.00, а також з 20.00 по 21.00. З 21.00 по 23.00 2 лютого компанія постачатиме по 200 МВт-год щогодини.

За даними добових аукціонів «Укренерго», постачання здійснюватиме ТОВ «ОНК-ГРУП». Вона зареєстрована в Одесі. Кінцевим бенефіціарним власником вказаний Віктор Мілевський.

Як пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ENTSO-E, за результатами місячного аукціону доступ до перетину «Росія — Україна» з 1 по 28 лютого потужністю 50 МВт викупило «Укренерго», ще по 100 МВт на весь місяць і додатково на другу його половину придбало ТОВ «Стімекс». Так трейдери викупили 11,5% доступної пропускної здатності на місяць.

Бенефіціарами «Стімекс» (по 50%) є Ольга Дячик і Сергій Дружук, який раніше працював генеральним директором в «ПАККО Холдинг» (ритейлер і оператор магазинів «Вопак» і «Пакко»). Зазначимо, що на початку липня 2019 року компанія отримала ліцензію на постачання електроенергії. Згідно з даними сайту StimexEnergy, їхніми пріоритетними клієнтами в постачанні електроенергії є ТЦ і ТРЦ.

При цьому, засновником ТОВ «НЕК» є ТОВ «Агентство інвестиційного менеджменту», президентом якого вказаний колишній глава «Регіональної газопостачальної компанії» Дмитра Фірташа Олександр Притика.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що одним з його головних завдань на посаді буде від’єднання України від енергосистеми з РФ та Білоруссю.

З 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП, яка скасовувала результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з РФ та Білоруссю у 2020 році. Це сталося відповідно до положень закону про ринок електроенергії - повноваження Комісії по анулюванню аукціонів з доступу до міждержавних перетинів з країнами - нечленами Енергоспівтовариства обмежувалися 2020 роком.