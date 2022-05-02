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    Економіка та фінанси

    Україна отримає доступ до терміналів зрідженого газу Польщі та Литви

    Україна отримає доступ до терміналів зрідженого газу Польщі та Литви
    фото з відкритих джерел

    Україна зможе отримати доступ до терміналів зрідженого газу у Клапеді влітку 2022 року

    Україна отримає доступ до терміналів зрідженого газу Польщі та Литви. Про це повідомив директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

    Макогон заявив, що запрацював газопровід GIPL (Gas Interconnection Poland – Lithuania), що сполучає Польщу та Литву.

    «Це значний прорив в питанні енергетичної безпеки всього регіону. «Газпрому» буде значно важче шантажувати ці країни газом», – відзначив Макогон.

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    За словами Макогона, Україна зможе отримати доступ до терміналів зрідженого газу у Клапеді влітку 2022 року.

    «Вже найближчими днями на СПГ термінал у Клапеді прибуде танкер з вантажем скрапленого газу LNG для Польщі. А після закінчення інтерконектору Польща-Словаччина влітку цього року до СПГ терміналів у Польщі та балтійських країнах отримує і Україна», – відзначив він.

    Нагадаємо, президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрй Мизовець розповів у інтерв’ю «Главкому», що Україна повинна розробляти варіанти різні сценарії закупівлі газу, зокрема, у Європі та США. За словами експерта, зупинка газового транзиту через Україну залишить нас із трьома джерелами: власним видобутком, відбором із газосховищ та імпортом із сусідніх країн Євросоюзу.

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    Теги: росія окупанти Польща газ війна Литва Україна окупація #stoprussia
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    Україна отримає доступ до терміналів зрідженого газу Польщі та Литви