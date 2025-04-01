Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС

Україна спрямує кошти на підтримку макроекономічної стабільності

Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро чергового траншу в межах Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як зазначив премʼєр, кошти допоможуть підтримувати макроекономічну стабільність України.

Єврокомісія відзначила відданість України впровадженню реформ на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.

За словами Шмигаля, загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро.

Нагадаємо, до державного бюджету України надійшли близько $400 млн чергового траншу МВФ. Кошти отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF. Загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад $10 млрд.

Зауважимо, що 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Програма є частиною пакета міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $148,8 млрд на 2023-2027 роки.

До слова, на початку 2025 року до державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.