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Віталій Швед Голова Хмельницької міської територіальної виборчої комісії

Як заощадити бюджетні гроші на майбутніх виборах? Частина 2

glavcom.ua
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«Призначення вивіски – в інформуванні виборця про знаходження суб’єкта виборчого процесу за даною адресою або на даному об’єкті»
фото з відкритих джерел

Виготовлення універсальних вивісок для дільничних виборчих дасть змогу економити, як мінімум, 7,5 млн грн щорічно

В Законах України прямо дотичних до будь-яких типів/видів виборів в Україні, зокрема, у Виборчому кодексі України, Закону України «Про Державний реєстр виборців», відсутні будь-які згадки про такий візуальний знак як вивіска дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, крім лише одного пункту 8 статті 19 «Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів народних депутатів України» Закону України «Про Центральну виборчу комісію».

Як відомо, Центральна виборча комісія встановлює основні принципи здійснення закупівель окружними/територіальними виборчими комісіями з виборів президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, референдумів:

  • максимальна економія та ефективність;
  • відкритість та прозорість;
  • запобігання корупційним діям і зловживанням: вивіска – навігаційний елемент будівлі, що інформує про розміщені в ній підприємства, установи та організації. (із «Вікіпедії»).

Вивіска – візуальний знак, що містить в собі інформацію про:

  • найменування означуваної особи;
  • послуги, що надаються нею;
  • її виді діяльності.

Призначення вивіски – в інформуванні виборця про знаходження суб’єкта виборчого процесу за даною адресою або на даному об’єкті.

Відповідно до статей 28-32 Виборчого кодексу України та інших нормативних актів, утворено звичайні, спеціальні та закордонні виборчі дільниці на постійній основі.

Передбачаючи можливість одночасного проведення різного типу/виду виборів та з метою економії бюджетних коштів, пропоную виготовити для майбутніх виборів/референдумів «універсальні» вивіски для дільничних виборчих комісій / дільничних комісій з референдуму (ДВК / ДКР) розміром 700 х 500 мм з таким текстом:

Зразок
вивіски дільничної комісії виборчої дільниці/дільниці з референдуму

Варіант 1. Абсолютно універсальна вивіска

Як заощадити бюджетні гроші на майбутніх виборах? Частина 2 фото 1

Опис
вивісок дільничних виборчих комісій/дільничних комісій з референдуму

Вивіски дільничних виборчих комісій/дільничних комісій з референдуму звичайних, спеціальних, закордонних виборчих дільниць/дільниць з референдуму мають форму прямокутника зі сторонами 700 мм та 500 мм.

На площинах вивісок комісій угорі посередині розміщується зображення малого Державного Герба України, під яким – напис «УКРАЇНА».

На площині вивісок дільничних комісій розміщуються написи: Автономна Республіка Крим, назви області, району, «ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ, ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ / ДІЛЬНИЦЯ З РЕФЕРЕНДУМУ № ХХХХХХ»;

Номери виборчих дільниць проставляються, відповідно до нумерації, визначеної рішенням Центральної виборчої комісії щодо утворення виборчих дільниць на постійній основі.

Зразок
вивіски дільничної комісії виборчої дільниці/дільниці з референдуму

Варіант 2

Як заощадити бюджетні гроші на майбутніх виборах? Частина 2 фото 2
Як заощадити бюджетні гроші на майбутніх виборах? Частина 2 фото 3
Як заощадити бюджетні гроші на майбутніх виборах? Частина 2 фото 4

Вивіски повинні виготовлятися з урахуванням вимог щодо інклюзивності будівель і споруд, передбачених пунктом 8.4.3 Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 листопада 2018 року № 327, стосовно їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у частині контрастного співвідношення кольорів шрифтів відносно фону вивісок, виконання шрифтами, легкими для розпізнавання та читання, зі співвідношенням ширини і висоти букв, цифр і символів у межах 3:5 і 1:1, з використанням шрифтів без зарубок та декоративних елементів, без відображення тіні у буквах та символах, із рівномірною товщиною та висотою символів і рекомендованими шрифтовими гарнітурами.

Разом із тим, категорично проти написів слів «місто/село/селище», тому що це ускладнює сам процес формування макету/замовлення/виготовлення/контролю за виготовленням вивісок (особливо під час проведення місцевих виборів, тому що виготовлення вивісок покладене на відповідні територіальні виборчі комісії), оскільки в Україні утворені 11824 малих і 11037 середніх виборчих дільниць (за браком оперативної інформації можу помилятись в цифрах); переважна їх більшість знаходяться в селах/селищах і доведеться виписувати назви близько 20 тисяч населених пунктів з урахуванням відповідних законодавчих змін, про які згадувалось вище.

Навіть, якщо одночасно проходять «різні» вибори – дільниці постійно одні і ті ж самі! (хіба потрібно виставляти дві-три вивіски на виборчій дільниці під час проведення одночасно загальнодержавних та місцевих виборів, з однаковими номерами, а тепер іще і загальнодержавний референдум???. Так на підході Закон про місцеві референдуми!!!? А якщо виставляти одну – то яку?).

Не треба принижувати виборця – він  зорієнтується і прийде на свою виборчу дільницю навіть якщо там не буде напису його рідного міста/села/селища чи (як приходив у 2012, двічі у 2014, у 2015, тричі у 2019, 2020 роках).

Після закінчення виборчого процесу вивіски обов'язково передаються на зберігання до відповідних місцевих органів влади. А у разі пошкодження – складається відповідний акт списання і виготовляється нова вивіска замість пошкодженої (1, 2, 10…100, але не близько 30 тисяч!!!).

Витративши одного разу 7 500 000 грн (30 000х250), кожні наступні вибори/референдуми ми будемо економити тільки на вивісках ці мільйони.

Нижче у документах пропонуємо ознайомитися з пропозиціями змін до законодавства від Віталія Шведа:

(для перегляду – натисніть на документ)
(для перегляду – натисніть на документ)

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Теги: ЦВК вибори референдум фінансування

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