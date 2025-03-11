Кількість українських біженців в ЄС зросла: як змінилися дані за 2025 рік

Найбільше зростання кількості біженців можна простежити в Німеччині (+8800), Чехії (+6360) та Іспанії (+3050)

Тимчасовий захист в ЄС мають: 44,8% – дорослі жінки, 31,8% – діти, 23,4% – дорослі чоловіки

У січні 2025 року тимчасовий захист у Європейському Союзі отримали 25 530 українських біженців. Загалом в європейських країнах перебувають майже 4,3 млн людей, які залишили Україну через війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Євростат.

Якщо порівнювати з кінцем грудня 2024 року, найбільше зростання кількості біженців можна простежити в Німеччині (+8800), Чехії (+6360) та Іспанії (+3050).

Натомість кількість одержувачів тимчасового захисту зменшилася в Данії (-2 245), Франції (-660), Австрії (-420) та Литві (-155).

Станом на кінець січня громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. З них 44,8% – це дорослі жінки, а 31,8% – діти. Водночас дорослі чоловіки становили 23,4%.

Нагадаємо, у 2024 році 500 тис. осіб виїхали з України. Цьогоріч очікується відтік ще 200 тис. людей. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

Нацбанк зазначає, попри очікуване повернення мігрантів, кількість охочих повернутися зменшується через адаптацію за кордоном, що безпосередньо матиме вплив на дефіцит кадрів.

До слова, повернути додому українців, які потрапили до Німеччини, буде дуже складно. Про це заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова.

За даними Лібанової, прикладом адаптації іноземців є Німеччина: саме тому українських біженців навіть примусово навчають німецької мови. Поки що за кількістю біженців лідирує Польща, проте німецький ринок праці більш ємний. До того ж із кінця 2022 року українці з Польщі більше виїжджають саме до Німеччини.

Також Велика Британія відновила програму, яка полегшує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну.