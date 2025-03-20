Угорщина пропонує перетворити Україну на «буферну зону» між ЄС та Росією

Янош Бока не вважає, що інтеграція України в оборонні структури ЄС сприятиме безпеці Європи

Угорщина продовжує відстоювати позицію припинення військової допомоги Україні

Будапешт пропонує зробити з України так звану «буферну зону» між Європейським Союзом та Росією. Це начебто відповідатиме інтересам обох сторін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока в інтерв’ю Financial Times.

Як зазначив міністр, повернення Дональда Трампа в Білий дім може змінити підхід Заходу до підтримки України, зокрема у військовому та фінансовому аспектах.

«Ми не вважаємо, що інтеграція України в оборонні структури ЄС сприятиме безпеці Європи. Натомість бачимо необхідність у створенні буферної зони між Росією та європейськими оборонними структурами, що відповідало б інтересам як Європи, так і Росії», – каже він.

Політик вважає, що Україна може функціонувати як буферна зона лише за умови досягнення консенсусу між ключовими міжнародними гравцями, насамперед США та Росією. В іншому випадку, за його словами, Україна залишатиметься територією конфлікту.

«Якщо США або ЄС вживають заходів в Україні без погодження з Володимиром Путіним, це саме по собі є джерелом конфлікту», – наголосив угорський міністр.

Позиція Будапешта щодо України викликає дедалі більше занепокоєння серед союзників по ЄС. Дипломати інших країн визнають, що розбіжності з Угорщиною виглядають нездоланними, а всередині ЄС уже ведуться неформальні дискусії щодо можливості усунення права вето Будапешта на рішення, які потребують одностайної підтримки.

«Протистояння з Україною не може тривати без наслідків для Угорщини», – заявив один із високопосадовців ЄС. За його словами, низка міністрів закордонних справ країн ЄС уже обговорювали потенційні санкції проти Будапешта.

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина шукає союзників, аби переконати консерваторів у США почати процес демонтажу об’єднаної Європи.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрінеться з главою угорського МЗС Петером Сійярто.