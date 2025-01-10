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Євросоюз надав Україні перший транш за рахунок заморожених активів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз надав Україні перший транш за рахунок заморожених активів РФ
Кошти підуть на пріоритетні бюджетні видатки
фото з відкритих джерел

Ініціатива країн G7 передбачає спрямування Україні $50 млрд

До державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи ERA. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.

Загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, з яких $20 млрд надасть Європейський Союз.

«Таким чином втілюємо в життя принцип «Росія заплатить» і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, у грудні минулого року Україні надійшов $1 млрд від США, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Він став першим траншем із запланованих $20 млрд, які США готові виділити коштом використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.

Раніше Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії в межах програми DPL.

Як зазначило Міністерство фінансів, фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії в межах Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії. Залучені кошти спрямують на зміцнення української економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

До слова, у грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

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Теги: Денис Шмигаль уряд санкції гроші Європейський союз

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