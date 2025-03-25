Європейський топпосадовець з питань торгівлі поїхав домовлятися зі США
ЄС вдається до «останньої спроби» зменшити торговельну напругу
Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович сьогодні, 25 березня, вирушив до Вашингтона. Там він зустрінеться з американськими колегами Говардом Лутніком і Джеймісоном Ґріром і зробить «останню спробу» зменшити торговельну напругу між ЄС та США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.
Також до Вашингтона поїде старший помічник президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт.
«Ми повинні докласти всіх зусиль з обох сторін, щоб уникнути шкідливих мит і побудувати, а не зруйнувати торговельно-економічні відносини між ЄС і США, які є найміцнішими у світі», – заявив напередодні візиту речник Єврокомісії з питань економічної безпеки й торгівлі Олаф Гілл.
Нагадаємо, візит Мароша Шефчовича до Штатів відбувається на тлі обмірковування ЄС можливості запровадити мита на американський експорт на суму 21,5 млрд євро. Це має стати «дзеркальним» заходом у відповідь на нові мита на сталь та алюміній, запроваджені раніше президентом США Дональдом Трампом
«Главком» повідомляв, що президент Трамп обіцяє запровадити 200% мита на всі вина та інші алкогольні продукти з країн Євросоюзу, якщо ЄС не скасує своє мито на віскі.
Також президент США Дональд Трамп заявив, що Штати дадуть відповідь на контрзаходи Європейського Союзу проти запровадженим Білим домом нових 25-відсоткових тарифів на сталь і алюміній.
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