Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль хоче «перетворити життя Європи на пекло» через підтримку України – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Кремль хоче «перетворити життя Європи на пекло» через підтримку України – Bloomberg
Путін продовжує повномасштабну війну проти України та посилює тиск на європейські країни
скриншот з відео

Російські гібридні атаки стали агресивнішими, а серед їхніх цілей опинилися оборонні підприємства, транспорт, енергетика та інша критична інфраструктура

Росія дедалі активніше проводить гібридні операції на території європейських країн, а характер таких атак стає небезпечнішим. У Кремлі мають намір змусити Європу заплатити за підтримку України за допомогою асиметричних операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Диверсії та атаки поширюються вглиб Європи

За даними видання, протягом останніх двох місяців російські операції дедалі більше зосереджувалися на оборонно-промислових та логістичних об'єктах, безпосередньо пов'язаних із підтримкою України. Один із європейських посадовців назвав цю кампанію агресивнішою та такою, що створює вищі ризики.

Bloomberg зазначає, що влітку інциденти, відповідальність за які європейські держави покладають на Росію, почали відбуватися дедалі далі вглиб Європи. Йдеться про диверсії, підпали, кібератаки, втручання в роботу критичної інфраструктури та порушення повітряного простору.

Європейські посадовці побоюються, що подальше зростання кількості та небезпечності таких операцій зрештою може призвести до жертв серед цивільного населення.

Зокрема, 11 серпня військові водолази знищили два безпілотники біля узбережжя Румунії неподалік енергетичного об'єкта вартістю €4 млрд. Через дев'ять днів Бухарест підняв два винищувачі F-16 через морський дрон поблизу тієї самої газової платформи, на якій перебували сотні працівників.

Також німецька поліція виявила озброєний безпілотник в аеропорту Лейпцига, а цього тижня винищувачі НАТО збили ще один дрон, який залетів у повітряний простір Литви з території Білорусі. У цих випадках влада відповідних країн пов'язувала інциденти з Росією. Кремль заперечував звинувачення у веденні гібридної війни проти європейських держав.

Окрему увагу Bloomberg звертає на підприємства оборонної промисловості. Естонська компанія Milrem Robotics, системи якої використовують країни НАТО та Україна, у серпні стала ціллю ймовірного підпалу. Низка німецьких виробників озброєння регулярно зазнає кібератак.

Німецький виробник радарів та сенсорів Hensoldt посилює спостереження за своїми підприємствами за допомогою камер і систем виявлення дронів. Компанія також хоче отримати можливість самостійно збивати безпілотники біля своїх об'єктів.

Оборонні підприємства та логістика України опинилися під прицілом

Однією з головних цілей російської активності стала й Польща, яка є важливим маршрутом постачання допомоги Україні. Bloomberg нагадує про кібератаки на польські об'єкти водопостачання, енергетики та лікарні, а також пошкодження залізничної лінії між Варшавою та українським кордоном, яке пов'язували з російською розвідкою.

На тлі таких інцидентів Польща оголосила про посилення захисту свого повітряного простору та систем швидкого реагування через загрозу російських провокацій.

Європейські чиновники вважають, що Москва намагається проводити операції таким чином, щоб зберігати можливість заперечувати свою безпосередню причетність. Через це реальний масштаб російської активності може бути значно більшим, оскільки частина кібератак та інцидентів на критичній інфраструктурі взагалі не стає публічною.

Водночас західні спецслужби дедалі частіше застосовують до протидії російським гібридним операціям методи, які раніше використовували у боротьбі з терористичними організаціями. Причиною стали схожі принципи роботи через посередників, яких у випадку Росії часто вербують через інтернет за гроші.

Москва перевіряє межі реакції НАТО

За оцінкою співрозмовників Bloomberg серед західних посадовців, Москва також намагається перевірити межі допустимого та реакцію країн НАТО, не переходячи поріг, який міг би призвести до застосування 5 статті Північноатлантичного договору про колективну оборону. Водночас така тактика збільшує ризик помилкових розрахунків та подальшої ескалації.

На цьому тлі європейські держави посилюють контррозвідку, охорону критичної інфраструктури та оборонні витрати. Bloomberg зазначає, що російські операції поки не призвели до суттєвого скорочення європейської підтримки України.

За словами співрозмовника видання, близького до Кремля, Москва має намір відповісти Європі за її підтримку Києва асиметричними гібридними операціями. Він заявив, що Росія прагне «перетворити життя Європи на пекло».

Нагадаємо, Росія систематично проводить диверсійні та гібридні операції на території Європи, намагаючись утримувати протистояння нижче порогу прямого збройного конфлікту з НАТО. За даними OSINT-трекера Malcontent News, станом на 2 вересня у Європі зафіксували 497 відповідних інцидентів від початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: диверсія Європейський Союз росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лише у серпні вибухи сталися на оборонних підприємствах в Італії та Болгарії
Росія влаштовує диверсії на збройових заводах Європи – The Telegraph
23 серпня, 15:59
Нині Арестович веде YouTube-канал
Росія засудила Арестовича до 11 років колонії
28 серпня, 17:25
Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив про кризу лідерства в ЄС
Прем'єр Угорщини розкритикував керівництво Євросоюзу: причина
1 вересня, 16:43
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що українські удари по НПЗ РФ стали головним фактором цін на дизель
Міністр енергетики США звинуватив Україну та Байдена у високих цінах на дизель
7 вересня, 08:42
Скорочення кількості дітей уже формує меншу демографічну базу для майбутнього поповнення ринку праці
Росія стрімко старіє: розвідка показала вікову прірву
14 вересня, 01:56
Українські удари впливають на планування публічних заходів окупантів навіть за межами зони бойових дій
Українські дрони змусили Путіна перенести саміт до Москви – FT
15 вересня, 10:07
Прикордонники розкрили роль Білорусі в атаках дронів на захід України
Прикордонники розкрили роль Білорусі в атаках дронів на захід України
14 вересня, 22:10
Кривонос побачив можливий російський слід у діяльності шахрайських колцентрів
«Чиста російська диверсія». Кривонос висловився про шахрайські колцентри
14 вересня, 18:18
Лавров у Нью-Делі
Лавров відкинув зупинку війни для переговорів з Україною
12 вересня, 17:54

Соціум

Мендель таки виступила перед Європарламентом після заборони на вхід
Мендель таки виступила перед Європарламентом після заборони на вхід
Кремль хоче «перетворити життя Європи на пекло» через підтримку України – Bloomberg
Кремль хоче «перетворити життя Європи на пекло» через підтримку України – Bloomberg
Росія змінила тактику ударів по «Укрзалізниці» – Politico
Росія змінила тактику ударів по «Укрзалізниці» – Politico
Росія оголосила доньку Нємцова в міжнародний розшук
Росія оголосила доньку Нємцова в міжнародний розшук
У США розбився винищувач F-16
У США розбився винищувач F-16
Вторгнення Росії у Литву реальне? Влада Вільнюса підготувала план евакуації мешканців до Польщі
Вторгнення Росії у Литву реальне? Влада Вільнюса підготувала план евакуації мешканців до Польщі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
161K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
133K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
86K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua