Кремль хоче «перетворити життя Європи на пекло» через підтримку України – Bloomberg

Путін продовжує повномасштабну війну проти України та посилює тиск на європейські країни

Російські гібридні атаки стали агресивнішими, а серед їхніх цілей опинилися оборонні підприємства, транспорт, енергетика та інша критична інфраструктура

Росія дедалі активніше проводить гібридні операції на території європейських країн, а характер таких атак стає небезпечнішим. У Кремлі мають намір змусити Європу заплатити за підтримку України за допомогою асиметричних операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Диверсії та атаки поширюються вглиб Європи

За даними видання, протягом останніх двох місяців російські операції дедалі більше зосереджувалися на оборонно-промислових та логістичних об'єктах, безпосередньо пов'язаних із підтримкою України. Один із європейських посадовців назвав цю кампанію агресивнішою та такою, що створює вищі ризики.

Bloomberg зазначає, що влітку інциденти, відповідальність за які європейські держави покладають на Росію, почали відбуватися дедалі далі вглиб Європи. Йдеться про диверсії, підпали, кібератаки, втручання в роботу критичної інфраструктури та порушення повітряного простору.

Європейські посадовці побоюються, що подальше зростання кількості та небезпечності таких операцій зрештою може призвести до жертв серед цивільного населення.

Зокрема, 11 серпня військові водолази знищили два безпілотники біля узбережжя Румунії неподалік енергетичного об'єкта вартістю €4 млрд. Через дев'ять днів Бухарест підняв два винищувачі F-16 через морський дрон поблизу тієї самої газової платформи, на якій перебували сотні працівників.

Також німецька поліція виявила озброєний безпілотник в аеропорту Лейпцига, а цього тижня винищувачі НАТО збили ще один дрон, який залетів у повітряний простір Литви з території Білорусі. У цих випадках влада відповідних країн пов'язувала інциденти з Росією. Кремль заперечував звинувачення у веденні гібридної війни проти європейських держав.

Окрему увагу Bloomberg звертає на підприємства оборонної промисловості. Естонська компанія Milrem Robotics, системи якої використовують країни НАТО та Україна, у серпні стала ціллю ймовірного підпалу. Низка німецьких виробників озброєння регулярно зазнає кібератак.

Німецький виробник радарів та сенсорів Hensoldt посилює спостереження за своїми підприємствами за допомогою камер і систем виявлення дронів. Компанія також хоче отримати можливість самостійно збивати безпілотники біля своїх об'єктів.

Оборонні підприємства та логістика України опинилися під прицілом

Однією з головних цілей російської активності стала й Польща, яка є важливим маршрутом постачання допомоги Україні. Bloomberg нагадує про кібератаки на польські об'єкти водопостачання, енергетики та лікарні, а також пошкодження залізничної лінії між Варшавою та українським кордоном, яке пов'язували з російською розвідкою.

На тлі таких інцидентів Польща оголосила про посилення захисту свого повітряного простору та систем швидкого реагування через загрозу російських провокацій.

Європейські чиновники вважають, що Москва намагається проводити операції таким чином, щоб зберігати можливість заперечувати свою безпосередню причетність. Через це реальний масштаб російської активності може бути значно більшим, оскільки частина кібератак та інцидентів на критичній інфраструктурі взагалі не стає публічною.

Водночас західні спецслужби дедалі частіше застосовують до протидії російським гібридним операціям методи, які раніше використовували у боротьбі з терористичними організаціями. Причиною стали схожі принципи роботи через посередників, яких у випадку Росії часто вербують через інтернет за гроші.

Москва перевіряє межі реакції НАТО

За оцінкою співрозмовників Bloomberg серед західних посадовців, Москва також намагається перевірити межі допустимого та реакцію країн НАТО, не переходячи поріг, який міг би призвести до застосування 5 статті Північноатлантичного договору про колективну оборону. Водночас така тактика збільшує ризик помилкових розрахунків та подальшої ескалації.

На цьому тлі європейські держави посилюють контррозвідку, охорону критичної інфраструктури та оборонні витрати. Bloomberg зазначає, що російські операції поки не призвели до суттєвого скорочення європейської підтримки України.

За словами співрозмовника видання, близького до Кремля, Москва має намір відповісти Європі за її підтримку Києва асиметричними гібридними операціями. Він заявив, що Росія прагне «перетворити життя Європи на пекло».

Нагадаємо, Росія систематично проводить диверсійні та гібридні операції на території Європи, намагаючись утримувати протистояння нижче порогу прямого збройного конфлікту з НАТО. За даними OSINT-трекера Malcontent News, станом на 2 вересня у Європі зафіксували 497 відповідних інцидентів від початку повномасштабної війни.