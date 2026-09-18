ЄС виділив Україні €3,3 млрд. Корецький назвав, на що підуть кошти
Отримане фінансування уряд спрямує на першочергові потреби оборони, серед яких закупівля ракет і безпілотників
Україна отримала черговий транш у розмірі €3,3 млрд від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на фінансування першочергових оборонних потреб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.
За словами очільника уряду, отримане фінансування використають, зокрема, для закупівлі ракет і безпілотників для Сил оборони України.
«Отримали черговий транш 3,3 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів.
Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення наших Сил оборони», – заявив Корецький.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Однією з головних тем переговорів стало фінансування української оборони.
Зеленський назвав розмову «дуже продуктивною» та подякував фон дер Ляєн за увагу до України й питань безпеки у її щорічному зверненні до Європейського парламенту.
Окремо глава держави відзначив ініціативу щодо використання залишків коштів із програми SAFE для нових спільних оборонних проєктів України та Європейського Союзу.
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