Ряд депутатів Київради намагалися зірвати збільшення допомоги війську на 1,5 млрд грн. ЗМІ показали список

Частина Київради виступила проти збільшення допомоги війську на 1,5 млрд грн

1 вересня Київська міська рада прийняла рішення про зміни до бюджету столиці на 2026 рік, якими передбачено збільшення фінансування ЗСУ на суму 1,5 мільярди гривень. «За» проголосувала більшість депутатів. Разом із тим частина з присутніх на засіданні депутатів відмовилася голосувати за підтримку військових і вимагала перенести розгляд цього питання ще на 1 місяць. Про це повідомляють «Українські Новини».

На основі порівняльного аналізу даних реєстрації депутатів КМР на початку пленарного засідання та фактичного голосування за відповідний проєкт рішення «Українські новини» зробили список депутатів, які не голосували за збільшення видатків на Сили оборони України.

Білоцерковець Д.О. Веремеєнко О.Л. Самолудченко О.А. Товмасян В.Р. Глімбовська К.О. Слончак В.В. Галайчук І.В. Свириденко Г.В. Зантарая Г.М. Васильчук В.В. Козак Т.М. Ярош З.В. Богатов К.В. Наконечний М.В. Яловий В.Б. Кириленко І.І. Симуніна Ю.М. Уласик Ю.О.

Як повідомлялося раніше, у минулому році Київ виділив на підтримку військових майже 12 мільярдів гривень – найбільшу суму серед усіх регіонів України. На ці кошти були закуплені та передані на фронт десятки тисяч безпілотників, автівок, засобів зв’язку, РЕБ та багато іншого обладнання.