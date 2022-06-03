Три європейські країни відмовилися від російської електроенергії

Ринок електроенергії країн з 1 червня з'єднаний лише з Польщею та Скандинавією

Місцеві оператори надалі використовуватимуть лише резервні потужності

Естонський оператор енергосистем Elering, латвійський Augstsprieguma tīkls (AST) та литовський Litgrid більше не купуватимуть електроенергію у Росії. Країни уклали відповідну угоду, повідомляє AST.

Ринок електроенергії країн з 1 червня з'єднаний лише з Польщею та Скандинавією. Однією з причин такого рішення є проблеми з платежами, адже кілька банків, через які раніше переказувалися гроші до РФ, тепер опинилися під санкціями. Крім того, країни Балтії не хочуть здійснювати платежі російським компаніям.

За повідомленням естонського оператора енергосистем, вжиті з початку червня заходи зменшать залежність енергосистем країн Балтії від резервних потужностей у РФ, які залучені в періоди пікового навантаження. Для забезпечення стабільної роботи електромережі місцеві оператори надалі використовуватимуть лише резервні потужності, розміщені в країнах Балтії та інших державах Північної Європи.

Енергосистема країн Балтії збереже фізичне підключення до російської системи до остаточної синхронізації з європейською енергосистемою, що має відбутися до 2025 року.

Як повідомлялося, з 22 травня країни Балтії повністю припинять імпорт російських енергоносіїв, тобто нафти, електроенергії або природного газу. Раніше країни Балтії разом з Польщею оголосили про транспортну ізоляцію Росії.