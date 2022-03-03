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    В Україні створено систему з надання гуманітарної допомоги населенню

    В областях будуть логістичні хаби &ndash; Тимошенко - В Україні створено систему з надання гуманітарної допомоги населенню
    В областях будуть логістичні хаби – Тимошенко
    фото з відкритих джерел

    Люди, які потребують підтримки, можуть повідомити про це на гарячу лінію

    В Україні запрацювала загальнодержавна система задля надання гуманітарної допомоги. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    Щоб люди максимально швидко отримували допомогу, створено:

    • державну гарячу лінію, на яку 24/7 збираємо пропозиції гуманітарної допомоги від нерезидентів та резидентів України. Поширили про неї інформацію по всіх каналах;
    • офіс супроводу для надання міжнародної гуманітарної допомоги – допомагає міжнародним організаціям та урядам до перетину кордону;
    • логістичний офіс – координує переміщення вантажів залізничним та автотранспортом з урахуванням даних про безпеку;
    • логістичні хаби в усіх областях.

    Також налагоджена взаємодія з регіонами щодо надання гуманітарної допомоги. Зокрема, штаб взаємодії з військово-цивільними адміністраціями збирає потреби на рівні області, щоденно готує їхній перелік з урахуванням пріоритетів, визначених областю.

    Регіональний департамент Офісу президента із взаємодії з військово-цивільними адміністраціями забезпечує розв'язання питань, які виникають на території 24 областей та м. Києва, зокрема з безпеки, постачання харчування та медикаментів.

    Також працює спеціальний канал взаємодії між ТРО, ЗСУ, Нацполіцією для надання екстреної та оперативної допомоги в регіонах.

    «Так ми координуємо постачання сотень тонн вантажів на території всіх 24 регіонів та м. Києва, щоб не допустити гуманітарної катастрофи», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу.

    Також українці можуть отримати психологічну допомогу цілодобово онлайн.

    Крім того, уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань. За номером 1545 можна дізнатись інформацію про евакуацію, пенсії та ліки.

    Теги: ЗСУ Кирило Тимошенко харчування
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    В Україні створено систему з надання гуманітарної допомоги населенню