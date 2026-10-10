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Україна продала за кордон у шість разів більше електроенергії, ніж купила

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна продала за кордон у шість разів більше електроенергії, ніж купила

Експорт електроенергії у вересні сягнув найвищого рівня за рік

У вересні 2026 року Україна експортувала електроенергії у 6,2 раза більше, ніж імпортувала. Обсяги продажу за кордон зросли порівняно із серпнем, тоді як закупівлі з-за кордону суттєво скоротилися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний центр DiXi Group, який оприлюднив дані платформи Energy Map.

За місяць Україна експортувала 473,7 тис. МВт·год електроенергії. Це на 24,4% більше, ніж у серпні, та найвищий місячний показник із вересня 2025 року. Водночас порівняно з вереснем минулого року експорт скоротився на 25,4%.

Імпорт електроенергії у вересні становив 76,1 тис. МВт·год – на 58,6% менше, ніж місяцем раніше. Це найнижчий місячний обсяг із листопада 2023 року. Україна третій місяць поспіль завершила з перевагою експорту над імпортом.

Куди Україна експортувала електроенергію

Найбільшим покупцем української електроенергії у вересні стала Угорщина. На неї припала майже половина всього експорту.

За даними Energy Map, розподіл поставок за країнами був таким:

  • Угорщина – 232,5 тис. МВт·год, або 49,1% експорту;
  • Молдова – 152,5 тис. МВт·год, або 32,2%;
  • Румунія – 81,6 тис. МВт·год, або 17,2%;
  • Словаччина – 5,3 тис. МВт·год, або 1,1%;
  • Польща – 1,8 тис. МВт·год, або 0,4%.

Порівняно із серпнем найбільше зріс експорт до Румунії, Угорщини та Молдови – на 14–36%. Водночас поставки до Польщі скоротилися на 39%, а до Словаччини – на 75%.

Звідки Україна імпортувала електроенергію

Основним постачальником електроенергії в Україну також була Угорщина. У вересні з цієї країни надійшло 38,8 тис. МВт·год – трохи більше половини всього імпорту.

Інші обсяги розподілилися так:

  • Польща – 17 тис. МВт·год;
  • Румунія – 14,8 тис. МВт·год;
  • Словаччина – 5,4 тис. МВт·год;
  • Молдова – 0,1 тис. МВт·год.

Порівняно із серпнем імпорт скоротився за всіма напрямками на 37–87%. Торгівля зі Словаччиною відбувалася лише протягом перших п’яти днів вересня, а з 6 вересня постачання за цим напрямком припинилися.

Україна продала за кордон у шість разів більше електроенергії, ніж купила фото 1
інфографіка: dixigroup

Чому змінилися обсяги торгівлі

За оцінкою DiXi Group, на динаміку торгівлі вплинули погодні умови. Вересень був прохолоднішим за серпень, тому споживачі менше використовували кондиціонери. Опалювальний сезон водночас ще не розпочався.

Коротший світловий день і хмарність зменшили виробництво електроенергії сонячними електростанціями. На можливості експорту також впливає європейський механізм вуглецевого коригування CBAM, який діє з 1 січня 2026 року та збільшує витрати на постачання електроенергії на ринок Європейського Союзу.

Чи зміниться ситуація через відключення світла

На початку жовтня в Україні знову запровадили обмеження електропостачання після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, 8 жовтня в Києві та області застосовували екстрені відключення через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі. Про це повідомляв «Главком» із посиланням на Міненерго.

Повернення відключень може вплинути на баланс електроенергії в країні. Якщо внутрішніх ресурсів буде недостатньо для покриття споживання, Україна може скоротити експорт або збільшити імпорт. Однак сам факт запровадження графіків не свідчить про те, що експорт уже зменшився: для такого висновку потрібна актуальна статистика за жовтень.

За даними Energy Map, за тиждень із 28 вересня до 4 жовтня експорт зріс на 75,6% порівняно з попереднім тижнем – до 147 тис. МВт·год. Імпорт за цей період скоротився на 10,6% – до 12,3 тис. МВт·год. Продаж електроенергії за кордон перевищив закупівлю у 12 разів. Ці дані охоплюють лише перші дні жовтня й не відображають можливих подальших змін після посилення обмежень.

Нагадаємо, у липні 2026 року Україна вперше з вересня 2025-го продала за кордон більше електроенергії, ніж закупила. Експорт тоді сягнув 233 ГВт·год, а імпорт становив 175,3 ГВт·год.

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Теги: експорт Міненерго імпорт електроенергія статистика відключення обмеження

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