Україна в липні продала за кордон більше електроенергії, ніж купила

Центр економічної стратегії зафіксував перший експортний період за десять місяців

Цьогоріч у липні Україна вперше з вересня 2025 року завершила місяць у статусі нетто-експортера електроенергії: обсяги продажу світла за кордон перевищили імпорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр економічної стратегії.

Обсяги експорту зросли у 1,5 раза порівняно з червнем і сягнули 233 ГВт·год, тоді як імпорт скоротився з 295,2 до 175,3 ГВт·год.

Найбільше української електроенергії у липні купували:

Угорщина – 112 ГВт·год;

Молдова – 69 ГВт·год;

Румунія – 39 ГВт·год;

Словаччина – 12 ГВт·год;

Польща – 2 ГВт·год.

У річному вимірі обсяги все ж поступаються торішнім: за даними галузевого моніторингу ExPro Electricity, липневі поставки залишаються приблизно на 18% нижчими, ніж у липні минулого року.

Чому Україна змогла нарощувати експорт

Після кількох днів погодинних відключень наприкінці червня протягом більшої частини липня «Укренерго» не застосовувало загальнонаціональні графіки обмежень. Цьому сприяли швидше, ніж очікувалося, завершення ремонтів на атомних електростанціях, а також висока генерація сонячної енергії завдяки сприятливій погоді.

Водночас інтеграція української енергосистеми з європейською мережею дедалі активніше працює в обох напрямках: у періоди дефіциту Україна імпортує електроенергію із сусідніх країн, а за наявності профіциту постачає її європейським партнерам.

Що спричинило попит сусідів

Попит на українську електроенергію серед сусідів зростає через власні енергетичні проблеми регіону. Румунія у липні почала закуповувати світло в України через зупинку одного з енергоблоків АЕС «Чернаводе» та рекордне обміління Дунаю, рівень води в якому впав до найнижчої позначки за 30 років. Через ту саму посуху частково зупинити свою єдину атомну електростанцію «Пакш» була змушена й Угорщина, а Молдова вже попереджала про ризик аварійних відключень у пікові вечірні години через дефіцит потужності в регіоні.

На тлі такого попиту в «Укренерго» розраховують і надалі нарощувати можливості для перетоків. Компанія вже заявляла про намір побудувати нові лінії електропередачі між Україною та Молдовою, а в перспективі – через територію Молдови до Румунії, щоб поглибити інтеграцію енергосистем і збільшити спроможності для транскордонної торгівлі електроенергією.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україні востаннє застосовувалися графіки погодинних відключень світла, і відтоді ситуація в енергосистемі стабілізувалася.