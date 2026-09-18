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Вантажні перевезення у прифронтових регіонах ризикують зупинитися – «Укрметалургпром»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Вантажні перевезення у прифронтових регіонах ризикують зупинитися – «Укрметалургпром»
Однією з головних проблем Каленков назвав дефіцит локомотивних бригад
фото: depositphotos.com

Для стабільної роботи залізниці потрібні локомотиви, кадри, захист інфраструктури та «залізничний Рамштайн» – УМП

Вантажні перевезення у прифронтових регіонах опинилися під загрозою подальшого скорочення через російські удари по залізничній інфраструктурі, дефіцит локомотивів і машиністів та зниження доступності рухомого складу. Для стабілізації ситуації Україні потрібен окремий урядовий план роботи вантажної залізниці на період війни та відновлення. Про це заявив президент «Укрметалургпрому» Олександр Каленков у колонці для ЦТС.

За його словами, у другому кварталі 2026 року середньодобові обсяги навантаження по системі залізничного транспорту скоротилися на 4% від базового рівня, тоді як на Придніпровській філії «Укрзалізниці» падіння сягнуло 17%.

Каленков наголошує, що для прифронтових регіонів стабільна робота залізниці має значення не лише для логістики, а й для збереження економічної активності. Якщо підприємства втрачають можливість регулярно відвантажувати продукцію, це створює ризики для роботи заводів, шахт, елеваторів та інших виробництв поблизу фронту.

«Забезпечення перевізної спроможності – це не тільки про транспорт чи логістичні рішення. Це елемент державної політики утримання економічної та демографічної присутності України на територіях, які ми прагнемо зберегти», – зазначив він.

Однією з головних проблем Каленков назвав дефіцит локомотивних бригад. За його даними, у 2026 році щодня близько 30 поїздів не виходять у рейс через нестачу машиністів.

Ще гостріша ситуація з тягою. За даними Міністерства розвитку громад та територій, від початку повномасштабної війни Росія атакувала «Укрзалізницю» 6119 разів, із них понад 1500 атак припали на 2026 рік. Було пошкоджено 508 локомотивів.

Каленков попереджає: за збереження такої динаміки дефіцит локомотивів у вантажних перевезеннях у 2027 році зростатиме. Особливо гостро проблема може проявитися після розблокування портів та відновлення промислового виробництва, коли попит на перевезення почне збільшуватися.

Серед ключових рішень він назвав запуск «залізничного Рамштайну» – міжнародного механізму для залучення фінансування, локомотивів, запчастин і технічної допомоги від партнерів.

«Щоб мати можливість нарощувати експорт завтра, проблему потрібно вирішувати вже сьогодні. Без залучення зовнішніх резервів і ефективної роботи «залізничного Рамштайну» «Укрзалізниця» самостійно не впорається», – підкреслив Каленков.

Окремо він запропонував уряду розробити п’ять напрямів дій: забезпечення локомотивними бригадами та іншими дефіцитними кадрами, відновлення локомотивної тяги, аудит і ремонт вагонного парку, посилення захисту залізничної інфраструктури та створення єдиної системи щоденного моніторингу пропускної спроможності. Така система має відстежувати доступність локомотивів, бригад, вагонів, колій, станцій, прикордонних переходів і портів.

Каленков наголошує, що головне завдання – не допустити ситуації, коли залізниця поступово втратить здатність перевозити необхідні обсяги вантажів, а проблема стане очевидною вже після відновлення попиту на український експорт.

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Теги: росія експорт Укрзалізниця залізниця перевезення

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