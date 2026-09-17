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Apple обмежить використання ШІ-функцій в iOS 27

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Apple обмежить використання ШІ-функцій в iOS 27
Користувачам доведеться стежити за лімітами під час роботи з окремими ШІ-функціями Apple
фото:https:macrumors.com

Компанія встановлюватиме щоденні ліміти для частини функцій Apple Intelligence, зокрема нової версії Siri

Apple запровадить щоденні обмеження на використання окремих функцій штучного інтелекту в новій версії операційної системи iOS 27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне повідомлення Apple.

Обмеження стосуватимуться функцій Apple Intelligence, які використовують серверні моделі. Зокрема, до них належить оновлений голосовий помічник Siri AI, інструменти редагування фотографій, Image Playground та моделі AFM 3 Cloud у Shortcuts.

Скільки разів можна буде користуватися ШІ

Apple поки не назвала конкретну кількість запитів, доступних користувачеві протягом дня. У компанії зазначили, що ліміти можуть відрізнятися залежно від функції, складності запиту, навантаження на систему та інших чинників.

Якщо користувач досягне встановленого обмеження для певної функції, вона стане тимчасово недоступною. Після певного періоду доступ до неї відновиться.

За розширений доступ доведеться платити

Apple також повідомила, що в майбутньому розширений доступ до таких функцій буде доступний за плату. Водночас компанія поки не розкрила вартість такого доступу та не уточнила, коли саме почне стягувати плату.

Нові програмні платформи Apple, зокрема iOS 27, вже доступні користувачам. Оновлена Siri AI запускається у бета-версії.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Apple випустила iOS 27 для сумісних моделей iPhone. Оновлення принесло нову версію Siri зі штучним інтелектом, яка може враховувати персональний контекст користувача, аналізувати вміст екрана та виконувати більше дій безпосередньо в застосунках. Також Apple розширила можливості Apple Intelligence для роботи з фотографіями та створення зображень.

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Теги: Apple штучний інтелект обмеження

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