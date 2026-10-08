Рух вул. Бориспільською буде частково обмежено до 31 жовтня (схема)
«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту
Із 9 до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Бориспільською в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».
Фахівці Дарницького ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вул. Вересневої до вул. Санаторної в напрямку вул. Привокзальної.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.
До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.
Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.
Також до 2 жовтня, з 10:30 до 20:00, частково обмежено рух мостом ім. Є.О. Патона. У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра у сторону бульв. Миколи Міхновського.
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