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Рух вул. Бориспільською буде частково обмежено до 31 жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух вул. Бориспільською буде частково обмежено до 31 жовтня (схема)
Фахівці Дарницького ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття
фото: Київвлада

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 9 до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Бориспільською в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Фахівці Дарницького ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вул. Вересневої до вул. Санаторної в напрямку вул. Привокзальної.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема ділянки на вул. Бориспольській, де діятимуть обмеження руху через ремонт
Схема ділянки на вул. Бориспольській, де діятимуть обмеження руху через ремонт
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з  ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.  

Також до 2 жовтня, з 10:30 до 20:00, частково обмежено рух мостом ім. Є.О. Патона.  У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра у сторону бульв. Миколи Міхновського.

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Теги: Київавтодор обмеження дороги ремонт

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