Рух вул. Бориспільською буде частково обмежено до 31 жовтня (схема)

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 9 до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Бориспільською в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Фахівці Дарницького ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вул. Вересневої до вул. Санаторної в напрямку вул. Привокзальної.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема ділянки на вул. Бориспольській, де діятимуть обмеження руху через ремонт інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.

Також до 2 жовтня, з 10:30 до 20:00, частково обмежено рух мостом ім. Є.О. Патона. У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра у сторону бульв. Миколи Міхновського.