Грошей у банках побільшало: скільки накопичили українці

Приріст валютних вкладів за серпень більш ніж удвічі перевищив приріст гривневих

Станом на 1 вересня українці разом із підприємцями тримали на банківських рахунках 1 760,2 млрд грн – це на 9,6 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Гривня чи валюта: куди йшли гроші

Із 9,6 млрд грн приросту вкладів за серпень 2,9 млрд грн припало на гривневі рахунки, а 6,7 млрд грн – на валютні.

Станом на 1 вересня у національній валюті українці тримали 1 157,9 млрд грн, в іноземній – 602,3 млрд грн. Валютні кошти Фонд подає в гривневому еквіваленті, тож на їхню динаміку впливають і коливання курсу.

У відсотках це близько 70% місячного приросту на користь валюти проти близько 30% – на користь гривні. Водночас у загальній структурі гривня лишається головною валютою заощаджень: на неї припадає приблизно дві третини суми, а на валюту – трохи більше третини. Раніше віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов назвав гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) найвигіднішими інструментами для збереження заощаджень у другому півріччі 2026 року.

Скільки грошей тримають підприємці

Окремо Фонд враховує кошти фізичних осіб-підприємців (ФОП). Їхня частка серед вкладників становить лише 3,2%, а за сумою – 11,8%. Загалом ФОП тримають у банках 208,2 млрд грн, і ці вклади також підпадають під гарантії Фонду.

Як вклади розподілені за розміром

За даними Фонду, загальна сума вкладів розподіляється так:

від 10 до 200 тис. грн – 25,61%;

від 200 до 600 тис. грн – 20,82%;

від 600 тис. до 1 млн грн – 10,59%;

від 1 до 2 млн грн – 12,88%;

від 2 до 4 млн грн – 10,62%;

від 4 до 5 млн грн – 2,85%;

понад 5 млн грн – 16,63%.

На вклади від 10 до 600 тис. грн припадає майже половина суми – 46,43%. Водночас вклади від 1 млн грн і більше разом формують майже 43% загального обсягу. Найбільша окрема категорія – від 10 до 200 тис. грн, друга – від 200 до 600 тис. грн. Депозити понад 5 млн грн посідають третє місце: це майже шоста частина всієї суми.

Більшість коштів – до запитання

Переважають вклади, які власник може забрати без очікування закінчення терміну (вклади до запитання): на 1 вересня їхня частка становила 71,15%. Решта 28,85% – строкові депозити. Серед них:

до трьох місяців – 17,14%;

від трьох до шести місяців – 7,2%;

від шести місяців до року – 3,83%;

понад рік – 0,68%.

Довгих депозитів майже немає: більшість коштів українці залишають на рахунках до запитання або розміщують на короткі строки. Станом на 1 вересня до реєстру учасників Фонду входили 59 банків.

Про зростання заощаджень населення писав і професор Богдан Данилишин у колонці для «Главкома»: кошти домашніх господарств у банках наприкінці червня становили 1,52 трлн грн, що на 17,3% більше, ніж роком раніше. Ці дані й статистика Фонду мають різну методику, тому порівнювати їх напряму не варто.

Нагадаємо, на початку серпня «Главком» повідомляв, що портфель ОВДП у власності фізичних осіб станом на 3 серпня сягнув 159,3 млрд грн – це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій.