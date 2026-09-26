Грошей у банках побільшало: скільки накопичили українці
Приріст валютних вкладів за серпень більш ніж удвічі перевищив приріст гривневих
Станом на 1 вересня українці разом із підприємцями тримали на банківських рахунках 1 760,2 млрд грн – це на 9,6 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Гривня чи валюта: куди йшли гроші
Із 9,6 млрд грн приросту вкладів за серпень 2,9 млрд грн припало на гривневі рахунки, а 6,7 млрд грн – на валютні.
Станом на 1 вересня у національній валюті українці тримали 1 157,9 млрд грн, в іноземній – 602,3 млрд грн. Валютні кошти Фонд подає в гривневому еквіваленті, тож на їхню динаміку впливають і коливання курсу.
У відсотках це близько 70% місячного приросту на користь валюти проти близько 30% – на користь гривні. Водночас у загальній структурі гривня лишається головною валютою заощаджень: на неї припадає приблизно дві третини суми, а на валюту – трохи більше третини. Раніше віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов назвав гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) найвигіднішими інструментами для збереження заощаджень у другому півріччі 2026 року.
Скільки грошей тримають підприємці
Окремо Фонд враховує кошти фізичних осіб-підприємців (ФОП). Їхня частка серед вкладників становить лише 3,2%, а за сумою – 11,8%. Загалом ФОП тримають у банках 208,2 млрд грн, і ці вклади також підпадають під гарантії Фонду.
Як вклади розподілені за розміром
За даними Фонду, загальна сума вкладів розподіляється так:
- від 10 до 200 тис. грн – 25,61%;
- від 200 до 600 тис. грн – 20,82%;
- від 600 тис. до 1 млн грн – 10,59%;
- від 1 до 2 млн грн – 12,88%;
- від 2 до 4 млн грн – 10,62%;
- від 4 до 5 млн грн – 2,85%;
- понад 5 млн грн – 16,63%.
На вклади від 10 до 600 тис. грн припадає майже половина суми – 46,43%. Водночас вклади від 1 млн грн і більше разом формують майже 43% загального обсягу. Найбільша окрема категорія – від 10 до 200 тис. грн, друга – від 200 до 600 тис. грн. Депозити понад 5 млн грн посідають третє місце: це майже шоста частина всієї суми.
Більшість коштів – до запитання
Переважають вклади, які власник може забрати без очікування закінчення терміну (вклади до запитання): на 1 вересня їхня частка становила 71,15%. Решта 28,85% – строкові депозити. Серед них:
- до трьох місяців – 17,14%;
- від трьох до шести місяців – 7,2%;
- від шести місяців до року – 3,83%;
- понад рік – 0,68%.
Довгих депозитів майже немає: більшість коштів українці залишають на рахунках до запитання або розміщують на короткі строки. Станом на 1 вересня до реєстру учасників Фонду входили 59 банків.
Про зростання заощаджень населення писав і професор Богдан Данилишин у колонці для «Главкома»: кошти домашніх господарств у банках наприкінці червня становили 1,52 трлн грн, що на 17,3% більше, ніж роком раніше. Ці дані й статистика Фонду мають різну методику, тому порівнювати їх напряму не варто.
Нагадаємо, на початку серпня «Главком» повідомляв, що портфель ОВДП у власності фізичних осіб станом на 3 серпня сягнув 159,3 млрд грн – це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій.
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