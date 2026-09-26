Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Грошей у банках побільшало: скільки накопичили українці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Грошей у банках побільшало: скільки накопичили українці
Більшість вкладів українців – це кошти до запитання
фото: glavcom.ua

Приріст валютних вкладів за серпень більш ніж удвічі перевищив приріст гривневих

Станом на 1 вересня українці разом із підприємцями тримали на банківських рахунках 1 760,2 млрд грн – це на 9,6 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Гривня чи валюта: куди йшли гроші

Із 9,6 млрд грн приросту вкладів за серпень 2,9 млрд грн припало на гривневі рахунки, а 6,7 млрд грн – на валютні.

Станом на 1 вересня у національній валюті українці тримали 1 157,9 млрд грн, в іноземній – 602,3 млрд грн. Валютні кошти Фонд подає в гривневому еквіваленті, тож на їхню динаміку впливають і коливання курсу.

У відсотках це близько 70% місячного приросту на користь валюти проти близько 30% – на користь гривні. Водночас у загальній структурі гривня лишається головною валютою заощаджень: на неї припадає приблизно дві третини суми, а на валюту – трохи більше третини. Раніше віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов назвав гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) найвигіднішими інструментами для збереження заощаджень у другому півріччі 2026 року.

Скільки грошей тримають підприємці

Окремо Фонд враховує кошти фізичних осіб-підприємців (ФОП). Їхня частка серед вкладників становить лише 3,2%, а за сумою – 11,8%. Загалом ФОП тримають у банках 208,2 млрд грн, і ці вклади також підпадають під гарантії Фонду.

Як вклади розподілені за розміром

За даними Фонду, загальна сума вкладів розподіляється так:

  • від 10 до 200 тис. грн – 25,61%;
  • від 200 до 600 тис. грн – 20,82%;
  • від 600 тис. до 1 млн грн – 10,59%;
  • від 1 до 2 млн грн – 12,88%;
  • від 2 до 4 млн грн – 10,62%;
  • від 4 до 5 млн грн – 2,85%;
  • понад 5 млн грн – 16,63%.

На вклади від 10 до 600 тис. грн припадає майже половина суми – 46,43%. Водночас вклади від 1 млн грн і більше разом формують майже 43% загального обсягу. Найбільша окрема категорія – від 10 до 200 тис. грн, друга – від 200 до 600 тис. грн. Депозити понад 5 млн грн посідають третє місце: це майже шоста частина всієї суми.

Більшість коштів – до запитання

Переважають вклади, які власник може забрати без очікування закінчення терміну (вклади до запитання): на 1 вересня їхня частка становила 71,15%. Решта 28,85% – строкові депозити. Серед них:

  • до трьох місяців – 17,14%;
  • від трьох до шести місяців – 7,2%;
  • від шести місяців до року – 3,83%;
  • понад рік – 0,68%.

Довгих депозитів майже немає: більшість коштів українці залишають на рахунках до запитання або розміщують на короткі строки. Станом на 1 вересня до реєстру учасників Фонду входили 59 банків.

Про зростання заощаджень населення писав і професор Богдан Данилишин у колонці для «Главкома»: кошти домашніх господарств у банках наприкінці червня становили 1,52 трлн грн, що на 17,3% більше, ніж роком раніше. Ці дані й статистика Фонду мають різну методику, тому порівнювати їх напряму не варто.

Нагадаємо, на початку серпня «Главком» повідомляв, що портфель ОВДП у власності фізичних осіб станом на 3 серпня сягнув 159,3 млрд грн – це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій.

Читайте також:

Теги: гроші статистика українці гривня населення валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйновані повінню дороги та будівлі в районі стихійного лиха
Масштабна повінь у Непалі: 53 українці зникли безвісти
26 серпня, 23:11
Володимир Горянський розкрив орієнтовний розмір своєї пенсії
Відомий український актор розкритикував розмір пенсії артистів
28 серпня, 12:56
Національний банк оновив офіційний курс валют на 7 вересня 2026 року
Курс валют 7 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
7 вересня, 09:37
Допомогу розраховано приблизно на 380 тисяч домогосподарств, які проживають у визначених прифронтових громадах
Мінсоцполітики пояснило, куди звертатися мешканцям прифронтових громад за «Зимовою підтримкою»
16 вересня, 13:51
Тривога у Києві тривала 12 хвилин
Тривога у Києві тривала 12 хвилин
21 вересня, 22:33
Про третю вагітність Ірина Федишин оголосила у серпні цього року
Вагітна Ірина Федишин поділилася чуттєвими фото
20 вересня, 16:53

Особисті фінанси

Покупець оплатив товар у соцмережі, а продавець зник: як повернути гроші
Покупець оплатив товар у соцмережі, а продавець зник: як повернути гроші
Грошей у банках побільшало: скільки накопичили українці
Грошей у банках побільшало: скільки накопичили українці
Курс валют 26 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 26 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Дизель знову подорожчав. Ціни на АЗС 26 вересня 2026 року
Дизель знову подорожчав. Ціни на АЗС 26 вересня 2026 року
Україна змінює правила відключення світла за борги: що чекає на споживачів
Україна змінює правила відключення світла за борги: що чекає на споживачів
Пенсію можна збільшити, якщо відкласти її призначення: пояснення
Пенсію можна збільшити, якщо відкласти її призначення: пояснення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
67K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua