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Михайло Непран Заслужений економіст України, член Української ради бізнесу

Щороку новий iPhone. Традиційна українська забава тепер може стати значно цікавішою

glavcom.ua
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Новий iPhone цього разу вже не лише тест технологій Apple, а й тест для України
фото: apple.com

Інновації як діаманти й тест для митниці

Є в Україні традиції, які переживають усе, і революції, й кризи, війну і навіть масовий виїзд частини українських мажорів за кордон.

Одна з них – любов до демонстративної крутизни.

Особливий її різновид – щороку новий iPhone. Причому справжня крутизна полягала не в тому, щоб просто його купити. Треба було отримати його тоді, коли офіційно в Україні його ще немає.

Apple щойно провела презентацію, світ ще обговорює новинку, а в українському Instagram уже з'являється знайоме фото: новенький iPhone у руці.

Послання зрозуміле: у вас ще немає, а в мене вже є.

Звідки він узявся в Україні до початку офіційних продажів? Це питання для людей, позбавлених романтики.

І ось цього року традиційна українська забава може стати значно цікавішою.

Навіть Данило Гетманцев фактично оголосив конкурс: хто першим побачить новий iPhone в Україні – надсилайте фото.

Я б пішов далі.

Треба заснувати спеціальний приз: «Перший останній iPhone України».

Нагородити не лише щасливого власника, який першим виставить найновіший технолюкс в Instagram. Варто позначити й митників. А можливо, навіть конкретну митницю, через яку цей технологічний прорив потрапив до країни.

Адже з 4 вересня комерційний імпорт мобільних телефонів має декларуватися із зазначенням IMEI, тобто унікального номера кожного апарата. Тому конкурс стає майже спортивним.

Apple презентує новинку. Вмикаємо секундомір. День перший. День другий.

І ось він – перший український Instagramер із телефоном, якого в офіційному продажу ще немає. Далі слово за державою: звідки апарат, коли перетнув кордон, чи був задекларований і чи сплачені податки.

Бо масштаб питання зовсім не смішний для країни з мегадефіцитним бюджетом. 

За даними БЕБ, у першому півріччі 2025 року через офіційні канали було активовано лише 21,2% пристроїв Apple. А у першому півріччі 2026-го вже 37,1%. Прогрес великий та простір для вдосконалення ще більший.

Учасники ринку оцінюють частку iPhone поза авторизованим каналом приблизно у 60%. А потенційні додаткові надходження бюджету від повноцінного IMEI-контролю БЕБ оцінює більш ніж у 5 мільярдів гривень на рік.

Тому новий iPhone цього разу вже не лише тест технологій Apple. Це тест української митниці. І трохи ще тест нашої старої доброї містечкової крутизни. Тож чекатимемо на перші фотозвіти.

І якщо переможець знайдеться до початку офіційних продажів, я пропоную Данилу Гетманцеву урочисто вручити одразу дві грамоти.

Першу – власнику телефона. Другу – митниці, яка допомогла Україні випередити офіційні поставки Apple. До речі, а ви вже замовили новий iPhone чи ще роздумуєте?

Спостерігатиму за конкурсом зі свого Samsung.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: податки імпорт Apple гаджет

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