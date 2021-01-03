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    У світі

    За два роки у Німеччині уклали 73 тисячі одностатевих шлюбів

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    <p>На одностатеві пари припадає менше 8% усіх укладених союзів</p> - За два роки у Німеччині уклали 73 тисячі одностатевих шлюбів

    На одностатеві пари припадає менше 8% усіх укладених союзів

    Понад 26 тисяч пар перереєстрували на офіційний шлюб дозволені раніше партнерства

    Після запровадження у жовтні 2017 року рівноправ’я щодо вступу в шлюб, незалежно від статі, до кінця 2019 року в Німеччині зареєстрували понад 73 тисячі одностатевих пар.

    Про це повідомляє DW.

    Одностатеві шлюби у Німеччині дозволені з 1 жовтня 2017 року. З того часу й до кінця 2019 року в країні зареєстрували близько 47 тисяч таких шлюбів, а також 26,3 тисячі пар перереєстрували на офіційний шлюб дозволені раніше партнерства.

    Такі цифри наводяться в відповіді федерального уряду Німеччини на запит однієї з депутатських груп у Бундестазі.

    Повідомляється, що загалом упродовж цього періоду в Німеччині було укладено 958 тисяч шлюбів. Таким чином, частка одностатевих серед них є меншою за 8 відсотків. При цьому статистичних даних за 2020 рік надано не було.

    12 листопада Єврокомісія оприлюднила стратегію посилення правового та соціального захисту учасників ЛГБТ-спільноти. Йдеться про розробку законодавства, за яким усі держави-члени ЄС визнавали б одностатеві шлюби, укладені на території Євросоюзу. Також пропонується криміналізувати діяння, пов’язані з гомофобною ненавистю та розпалюванням ворожнечі.

    Нагадаємо, німецький Бундестаг ухвалив законопроєкт, який передбачає повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів. Під час голосування в парламенті ФРН «за» ухвалення закону висловилися 393 депутати з 623.

    Як повідомлялося, у Шотландії єпископальна церква дозволила одностатеві шлюби.

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    Теги: ЄС Німеччина Бундестаг шлюб одностатеві шлюби
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