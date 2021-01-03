Хорватія запустила імпорт зрідженого газу із США

Термінал забезпечить потребу в енергоресурсах і захистить новий шлях постачання природного газу для країн центру та південного сходу Європи

Раніше термінал отримував тестову поставку з Іспанії

Компанія, що експлуатує новий плавучий термінал, повідомила, що перша комерційна поставка газу надійшла із Сполучених Штатів.

Плавучий термінал для прийому зрідженого газу на хорватському острові Крк почав роботу, повідомляє Голос Америки.

Раніше термінал отримував тестову поставку з Іспанії.

«Танкер зрідженого газу «Трайстар Рубі» став на якір з 143 000 кубометрів газу, що означає початок комерційного використання терміналу», – заявив директор LNG Hrvatska Хровдже Крген місцевим новинам. Вивантаження газу триватиме до 3 січня.

В коментарі виданню Ceenergynews Крген наголосив на стратегічній важливості терміналу для диверсифікації поставок енергоресурсів в Європі. Він додав, що термінал «забезпечить потребу в енергоресурсах і захистить новий шлях постачання природного газу для країн центру та південного сходу Європи».

Для того, щоб підтримати роботу терміналу, з огляду на його стратегічну важливість, Європейська Комісія надала грант Хорватії на 100 мільйонів євро, повідомляє видання The Voice of Croatia.

Як повідомлялося, США стрімко нарощують постачання газу до Європи.

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