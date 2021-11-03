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    Економіка та фінанси

    Україна та Канада переглянуть Угоду про зону вільної торгівлі

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    Олексій Любченко під час зустрічі з Надзвичайною та Повноважною Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою - Україна та Канада переглянуть Угоду про зону вільної торгівлі
    Олексій Любченко під час зустрічі з Надзвичайною та Повноважною Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою
    фото з відкритих джерел

    Перегляд угоди передбачає розширення положень щодо транскордонної торгівлі послугами, фінансових послуг, інвестицій, телекомунікацій та інших галузей

    Мінекономіки України повідомило про початок переговорів із Канадою про перегляд Угоди про зону вільної торгівлі. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

    Під час зустрічі сторони домовилися розпочати переговори щодо перегляду Угоди про вільну торгівлю з метою аналізу подальшого розвитку та поглиблення її положень і поширенню її дії на сфери, наразі не охоплені нею.

    «Надзвичайний та Повноважний посол Канади в Україні Лариса Ґаладза зазначила, що Національна стратегія «Україна-2030», яка схвалена президентом України Володимиром Зеленським, є важливим політичним документом через те, що вона визначає перспективи розвитку України з точки зору дипломатії та інвестицій», – йдеться у повідомленні.

    Уточнюється, що перегляд угоди передбачає розширення положень щодо транскордонної торгівлі послугами, фінансових послуг, інвестицій, телекомунікацій та інших галузей.

    Також були обговорені актуальні питання щодо судової реформи в Україні, продовження реформи корпоративного управління та процесів відбору представників наглядових рад у важливі для економіки підприємства, питання приватизації, енергоефективності тощо.

    До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським союзом так званий промисловий безвіз на наступному саміті Україна – ЄС.

    Теги: Канада Мінекономіки час
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    Україна та Канада переглянуть Угоду про зону вільної торгівлі