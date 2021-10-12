Зеленський хоче підписати «промисловий безвіз» з ЄС на наступному саміті

У грудні 2020 року Україна та ЄС домовилися підписати угоду про так званий промисловий безвіз

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським союзом так званий промисловий безвіз на наступному саміті Україна – ЄС. Про це глава держави заявив на брифінгу.

«Впевнений, є рух до угоди про важливий для України «промисловий безвіз». На наступному саміті Україна – ЄС ми прагнемо підписати цю угоду», – сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Україна вже розпочала з ЄС діалог щодо Європейського зеленого курсу.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Україна та ЄС домовилися підписати Угоду АССА (так званий промисловий безвіз) щодо деяких видів продукції з доданою вартістю. Йдеться про електрообладнання, машини та механізми.

«Нам потрібне розширення доступу на ринок ЄС, але бізнесу треба не так допомагати, як не заважати. У цьому контексті завдання уряду – скасовувати різноманітні бар’єри в торгівлі. Коли ми говоримо про «промисловий безвіз», то йдеться про скасування необхідності отримання додаткових документів, які ставлять наших виробників в нерівні умови з європейськими», – казала цього року «Главкому» віцепрем’єрка Ольга Стефанішина.

Сьогодні також на брифінгу Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу.

Як відомо, 12 жовтня у Києві стартував саміт Україна – ЄС (фото).

На спеціальній церемонії Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо». Також Київ приєднається до програм «Горизонт Європа» і «Креативна Європа»

Зазначимо, Верховна Рада може провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.