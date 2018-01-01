  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Україна в січні збільшила обсяги промвиробництва на 3,6%

    У січні 2018 року порівняно із січнем 2017 року нескоригований індекс промислової продукції становить 103,6%
    У січні 2018 року Україна збільшила обсяги виробництва на 3,6%, порівняно з січнем 2017 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Так, за даними Держстатистики, у січні 2018 року порівняно із січнем 2017 року нескоригований індекс промислової продукції становить 103,6%. Водночас з корекцією на ефект календарних днів
    • Сьогодні, 21:28
    • Розсилка
    Промислове виробництво
    Промислове виробництво

    У січні 2018 року порівняно із січнем 2017 року нескоригований індекс промислової продукції становить 103,6%

    У січні 2018 року Україна збільшила обсяги виробництва на 3,6%, порівняно з січнем 2017 року.

    Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

    Так, за даними Держстатистики, у січні 2018 року порівняно із січнем 2017 року нескоригований індекс промислової продукції становить 103,6%. Водночас з корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в січні поточного року зросло на 2,9%, порівняно з відповідним періодом минулого року.

    При цьому, порівняно із груднем 2017 року в січні 2018 року промислове виробництво знизилося на 13,9%, однак з урахуванням сезонного чинника зростання сягнуло 0,2%.

    У переробній промисловості в січні поточного року, порівняно із січнем 2017 року зростання склало 9,7%.

    У видобувній промисловості та розробці кар'єрів було зафіксовано зниження на 0,2%, а в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - на 8,1%.

    Нагадаємо, за 2017 рік промислове виробництво скоротилося на 0,1% порівняно з 2016 роком.

    Читайте також матеріал: 2017 рік для України: економічне зростання чи плавання за течією?

    Читайте також
    економіка промисловість Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ