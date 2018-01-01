Україна в січні збільшила обсяги промвиробництва на 3,6%

У січні 2018 року порівняно із січнем 2017 року нескоригований індекс промислової продукції становить 103,6%

У січні 2018 року Україна збільшила обсяги виробництва на 3,6%, порівняно з січнем 2017 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Так, за даними Держстатистики, у січні 2018 року порівняно із січнем 2017 року нескоригований індекс промислової продукції становить 103,6%. Водночас з корекцією на ефект календарних днів



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Промислове виробництво

У січні 2018 року порівняно із січнем 2017 року нескоригований індекс промислової продукції становить 103,6%

У січні 2018 року Україна збільшила обсяги виробництва на 3,6%, порівняно з січнем 2017 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Так, за даними Держстатистики, у січні 2018 року порівняно із січнем 2017 року нескоригований індекс промислової продукції становить 103,6%. Водночас з корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в січні поточного року зросло на 2,9%, порівняно з відповідним періодом минулого року.

При цьому, порівняно із груднем 2017 року в січні 2018 року промислове виробництво знизилося на 13,9%, однак з урахуванням сезонного чинника зростання сягнуло 0,2%.

У переробній промисловості в січні поточного року, порівняно із січнем 2017 року зростання склало 9,7%.

У видобувній промисловості та розробці кар'єрів було зафіксовано зниження на 0,2%, а в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - на 8,1%.

Нагадаємо, за 2017 рік промислове виробництво скоротилося на 0,1% порівняно з 2016 роком.

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