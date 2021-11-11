Керівник «Нафтогазу» вказав на головну ваду «Північного потоку – 2»

Вітренко назвав основну перевагу української газотранспортної системи

Українська газотранспортна система (ГТС) значно зручніша від збудованого Росією «Північного потоку – 2». Про це глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив у своїй колонці на сайті NV.ua

На думку Вітренка, головна перевага вітчизняної ГТС у тому, що в Україні, на відміну від «Північного потоку – 2» , на основних маршрутах є не одна труба, а кілька, тобто наявний резерв.

Завдяки цьому оператор може стежити за станом ГТС, ремонтувати труби на певних ділянках та при цьому не зупиняти транзит, вважає глава компанії.

Також Вітренко наголосив, що газотранспортна система України має зручніше розташування з точки зору логістики. За словами керівника «Нафтогазу», із родовищ у Центральній Азії набагато зручніше транспортувати газ до європейських країн саме через українську ГТС.

«Українська ГТС може транспортувати у рази більше, ніж зараз. У Росії це чудово розуміють, але використовують усі можливі інструменти, щоб пояснити штучно створений дефіцит газу в Європі та схилити європейців до якнайшвидшого запуску Північного потоку – 2. Україна ж запропонувала транспортування нашою ГТС додаткових 55 млрд кубометрів газу», – підсумував Вітренко.

Раніше Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора «Північного потоку – 2» не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу. Вітренко пояснив, чим це загрожує ЄС.

Читайте також: