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Хто ризикує залишитися без виплат єВідновлення: важливе попередження для українців

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Хто ризикує залишитися без виплат єВідновлення: важливе попередження для українців
Через одну помилку українці можуть втратити компенсацію за знищене житло
фото: glavcom.ua

Міністерство розвитку попередило українців про відмову в єВідновленні

В Україні через російську агресію вже пошкоджено або знищено понад 342 000 об’єктів, з яких майже 300 000 – це житлові будинки. У цих умовах державна програма єВідновлення залишається головним інструментом допомоги громадянам, проте тисячі українців ризикують залишитися без виплат через паперові документи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Повідомляється, що головною перешкодою для отримання компенсації є неприватизоване житло або нерухомість, оформлена до 2013 року. Дані про такі об'єкти часто зберігаються лише в паперових архівах Бюро технічної інвентаризації і відсутні в електронному Державному реєстрі речових прав.

Влада закликає громадян подбати про документи вже зараз: повністю зруйноване житло приватизувати неможливо.

Хто ризикує залишитися без виплат єВідновлення: важливе попередження для українців фото 1

Якщо нерухомість буде знищено, а право власності не внесено до Державного реєстру речових прав, отримати кошти за програмою єВідновлення не вдасться. Перевірити статус своїх документів можна у найближчому Центрі надання адмін послуг або через нотаріуса.

Хто ризикує залишитися без виплат єВідновлення: важливе попередження для українців фото 2

Як приватизувати житло: покроковий алгоритм

  • Звернення: підіть до ЦНАПу або органу приватизації за місцем проживання.
  • Документи: подайте заяву та необхідний пакет документів на майно.
  • Очікування: дочекайтеся перевірки даних та офіційного рішення органу приватизації.
  • Свідоцтво: отримайте свідоцтво про право власності на житло.
  • Реєстрація: внесіть право власності до Державного реєстру речових прав (якщо подавалися не через ЦНАП, це можна зробити онлайн на порталі Дія).

«Главком» писав, що уже 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми «єВідновлення». Зазначається, що станом на зараз найбільше житла придбано у Київській області – 61 ваучер на понад 121 млн грн. Далі – Дніпропетровщина (29 ваучерів на 58 млн грн), Миколаївщина (20 на 40 млн грн), Київ (16 на 32 млн грн) та Одещина (9 на майже 18 млн грн). Загалом житлові ваучери використані у 14 регіонах України.

Нагадаємо, 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».

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Теги: приватизація гроші житло Олексій Кулеба

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