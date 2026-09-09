Лавров заявив, що вся Україна має стати «буферною зоною» Росії

Лавров також заявив, що після завершення бойових дій Москва розраховує на зміну української влади

Глава МЗС країни-агресора назвав такий сценарій нібито однією з гарантій безпеки для Москви

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вся Україна має стати так званою «буферною зоною» між Росією та Заходом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Лаврова в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

Відповідаючи на запитання про те, як Москва хоче отримати гарантії, що бойові дії не повторяться через 25 років, Лавров заявив: «Нехай Україна стане буфером». Проте очільник МЗС країни-агресора не пояснив, що саме він має на увазі під перетворенням України на «буферну зону» та які конкретні вимоги передбачає такий сценарій окупантів.

За словами російського міністра, така модель нібито має забезпечити безпеку Росії. При цьому Лавров заявив про необхідність не допустити в Україні того, що він назвав «русофобським, агресивним неонацистським режимом». Лавров також заявив, що після завершення бойових дій Москва розраховує на зміну української влади. Таким чином, його заява фактично передбачає, що в плани окупантів входять не лише територіальні вимоги, а й втручання у внутрішньополітичний устрій України.

Ідею створення «буферної зони» на території України раніше неодноразово озвучував російський президент Володимир Путін. Тепер Лавров заявив, що саме Україна має виконувати роль такого «буфера» для Росії.

Заява прозвучала на тлі спроб США відновити переговори між Україною та Росією. Також російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після візиту до Москви та Києва американських спецпосланників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За словами Ушакова, розмова тривала рівно годину та мала конфіденційний характер. Помічник Путіна розповів лише про окремі деталі спілкування лідерів.