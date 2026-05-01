Житло для переселенців із ТОТ: в Україні стартує бронювання коштів за ваучерами «єВідновлення»

Максим Бурич
Черга на виплати формується автоматично
Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію

Сьогодні, 1 травня, в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України
Олексія Кулебу.

На реалізацію цього етапу уряд виділив 6,6 млрд грн. За словами Олексія Кулеби, цих коштів достатньо, щоб на першому етапі забезпечити власним житлом приблизно 3 300 родин.

Черга на виплати формується автоматично – пріоритет надається тим, хто раніше подав заявку за датою і часом. Житловий ваучер діє протягом 5 років, гарантуючи фінансування в межах визначеної суми.

Процес максимально цифровізований і не потребує відвідування держустанов. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, отримають пуш-повідомлення у «Дії» про старт бронювання.

Необхідно подати запит на бронювання коштів безпосередньо у застосунку. Оператор програми («Укрпошта») протягом 5 робочих днів надсилає підтвердження про успішне бронювання за наявності фінансування.

Після підтвердження бронювання у людини є 60 днів, щоб укласти угоду. Якщо кошти не будуть використані в цей термін, вони автоматично повертаються в систему і переходять до наступного заявника в черзі.

Кошти можна спрямувати на:

  • купівлю готової квартири або приватного будинку;
  • інвестування в об’єкт незавершеного будівництва;
  • використання суми як першого внеску за програмою іпотеки «єОселя».

Цей інструмент покликаний дати можливість людям, які втратили все через окупацію, розпочати нове життя у власних оселях на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, майже 20 тис. родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого через російські атаки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «єВідновлення» у 2 млрд грн.

Як зазначається, кошти підуть на ремонти різного рівня складності. Для менших пошкоджень передбачено до 200 тис. грн на один об’єкт. Для складніших випадків сума компенсації більша і залежить від типу житла: до 350 тис. грн для квартир і до 500 тис. грн для приватних будинків.

