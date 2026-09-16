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Вершкове масло подешевшало: скільки коштує пачка в супермаркетах

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Вершкове масло подешевшало: скільки коштує пачка в супермаркетах
Акційний цінник може помітно змінити вартість звичної пачки масла
фото: glavcom.ua

У серпні середня ціна продукту в Україні опустилася до найнижчого рівня від початку року

У серпні середня споживча ціна вершкового масла в Україні становила 107,50 грн за 200 г – це найнижчий показник від початку року. Порівняно з липнем, коли середня ціна становила 108,30 грн, продукт подешевшав на 80 копійок, або 0,7%. «Главком» перевірив, скільки зараз коштує масло у великих торговельних мережах.

Середні ціни на вершкове масло

За даними «Мінфіну», середня поточна ціна окремих марок вершкового масла становить близько 120 грн за пачку 200 г.

Зокрема, масло «Яготинське» 73%, 200 г зараз у середньому коштує 119,50 грн. У серпні середня вартість цього продукту становила 114,60 грн за 200 г.

Масло «Селянське» 72,5%, 200 г зараз у середньому коштує 120,19 грн.

Водночас середня ціна масла по Україні та вартість окремих марок можуть відрізнятися, оскільки йдеться про різні бренди, жирність і фасування.

Скільки масло коштує у супермаркетах

Для порівняння візьмемо пачки вагою 180 г із жирністю близько 82,5%.

  • NOVUS – масло Novus Екстра солодковершкове 82,5%, 180 г – 114 грн.
  • АТБ – масло «Галичина» Екстра 82,5%, 180 г – 125,90 грн. За карткою АТБ ціна становить 119,48 грн.
  • «Сільпо» – масло «Яготинське Екстра» 82,5%, 180 г – 74,99 грн за акцією замість 139 грн.

У Novus масло власного виробництва «Екстра» жирністю 82,5% коштує 114 грн, стільки ж за акцією коштує масло «Молокія» 82% – його звичайна ціна становить 124 грн. Масло «Яготинське Селянське» 73% також продається за 114 грн.

Вершкове масло подешевшало: скільки коштує пачка в супермаркетах фото 1
скриншот сайту novus.zakaz.ua

У мережі АТБ масло «Галичина Екстра» 82,5% коштує 125,90 грн, а масло «Молокія» 82% – 129,30 грн. «Яготинське» 82,5% коштує 132,50 грн. З карткою АТБ ціна буде нижчою.

Вершкове масло подешевшало: скільки коштує пачка в супермаркетах фото 2
скриншот сайту atbmarket.com

У «Сільпо» масло «Яготинське Екстра» 82,5%, 180 г продається за 74,99 грн за акцією замість 139 грн. Масло «Волошкове поле» 82,5%, 400 г коштує 189 грн, а «Ситий двір Екстра» 82% – 119 грн за акцією.

Вершкове масло подешевшало: скільки коштує пачка в супермаркетах фото 3
скриншот сайту silpo.ua

Ціна вершкового масла у торговельних мережах залежить від виробника, жирності, фасування та наявності акцій.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в Україні за тиждень зросли гуртові ціни на основні види помідорів. Червоні українські томати подорожчали до 40 грн за кг, рожеві – до 50 грн, а ґрунтові – до 20 грн за кг. Водночас у супермаркетах ціни відрізнялися залежно від виду продукції та акцій.

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Теги: Мінфін Держстат продукти ціни Україна

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