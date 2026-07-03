Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Якою є середня ціна за держпрограмами «єОселя» та «єВідновлення»: дані з регіонів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Якою є середня ціна за держпрограмами «єОселя» та «єВідновлення»: дані з регіонів
Ринок житла показав несподіваних лідерів за програмою «єОселя»
фото: Ukrainian Business Resource

Нове дослідження показало, де житло за державними програмами коштує дорожче за ринок, а в яких областях його можна придбати дешевше

Президентська програма «єОселя» та державна програма «єВідновлення» формують різну ситуацію на ринку нерухомості України. У червні 2026 року 26,8% усіх оголошень про продаж житла відповідали умовам «єВідновлення», тоді як під критерії «єОселі» підпадали 8,8% пропозицій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження DIM.RIA.

Зміст:

Де найбільше житла, що підходить під державні програми;

Де українці найактивніше шукають житло;

Попит перевищує пропозицію;

Як відрізняються ціни на житло.

Де найбільше житла, що підходить під державні програми

Найбільша частка житла, що відповідає вимогам програми «єОселя», зосереджена у Київській області – 16,9% усіх оголошень. До лідерів також увійшли Волинська область із показником 16,1%, Сумська – 11% та Рівненська – 9,9%.

Якою є середня ціна за держпрограмами «єОселя» та «єВідновлення»: дані з регіонів фото 1
фото: Dim.Ria

Найменше житла, яке можна придбати за умовами цієї державної програми, пропонують у Запорізькій області – лише 1% оголошень. Також низькі показники зафіксовані у Миколаївській області (2%) та Одеській області (3,9%).

Водночас за програмою «єВідновлення» найбільша частка відповідних пропозицій припадає на Сумську область – 56,2%. Далі розташувалися Черкаська область із показником 52,4%, Львівська – 43,9% та Дніпропетровська – 41,2%.

Найменше житла, що відповідає умовам «єВідновлення», представлено в Одеській області – 15,3%, Івано-Франківській – 17,3% та Хмельницькій – 19,5%.

Де українці найактивніше шукають житло

Найбільший попит на житло, яке можна придбати за програмою «єОселя», зафіксовано у Київській області. Там частка відповідних пошукових запитів становить 6,4% від загальної кількості. До п'ятірки також увійшли Київ (5,2%), Хмельницька та Івано-Франківська області (по 4,7%), а також Львівська область (4,6%).

Найменший інтерес покупців спостерігається у Запорізькій області – лише 0,8% пошукових запитів. Також невисокий попит зафіксований у Кіровоградській (1,2%) та Миколаївській (1,3%) областях.

Попит перевищує пропозицію

Аналітики також звернули увагу на дисбаланс між попитом і кількістю доступних пропозицій. Найбільший дефіцит житла за програмою «єОселя» спостерігається у Запорізькій області, де на одне оголошення припадає 14 потенційних покупців. У Черкаській області співвідношення становить один до одинадцяти, а у Чернівецькій – один до десяти.

Якою є середня ціна за держпрограмами «єОселя» та «єВідновлення»: дані з регіонів фото 2
фото: Dim.Ria

Водночас попит на житло, що відповідає умовам програми «єВідновлення», залишається значно нижчим. У більшості областей частка відповідних пошукових запитів не перевищує 1% від загальної кількості. Найвищий показник зафіксовано в Одеській області – 1,4%.

Як відрізняються ціни на житло

Дослідження також показало суттєву різницю між вартістю житла, доступного за державними програмами, та середньоринковими цінами.

Найдорожчі квартири, які підпадають під умови державних програм, пропонують у Києві. Середня вартість однокімнатної квартири становить близько $94,9 тис., що на 13% перевищує середній рівень цін на аналогічне житло.

Натомість у Львівській області квартири, доступні за держпрограмами, у середньому коштують близько $73 тис., що на 9% дешевше від середньоринкової вартості.

Якою є середня ціна за держпрограмами «єОселя» та «єВідновлення»: дані з регіонів фото 3
фото: Dim.Ria

Найбільшу різницю між цінами на житло в межах державних програм і загальним ринком зафіксовано:

  • Івано-Франківська область – середня ціна $62,3 тис., на 21% нижча за середньоринкову;
  • Запорізька область – $19,2 тис., на 19% вища за середньоринкову;
  • Одеська область – $54,9 тис., на 13% нижча за середньоринкову;
  • Волинська область – $57,1 тис., на 12% вища за середньоринкову;
  • Закарпатська область – $72,1 тис., на 10% вища за середньоринкову;
  • Миколаївська область – $24,4 тис., на 10% вища за середньоринкову

Нагадаємо, уряд розширив можливості державної програми «єОселя» для ветеранів і родин загиблих захисників України. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, вони зможуть оформити пільгову іпотеку під 3%. Держава компенсуватиме процентну ставку до 3% протягом перших десяти років, а з одинадцятого року вона становитиме 6%.

Читайте також:

Теги: Київ ціни будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Оболонському районі впали уламки російської ракети Х-69
В одному з районів Києва вилучено уламки ракети з нерозірваними суббоєприпасами (фото)
Вчора, 16:42
Мінісквер, створений у Подільському районі, гармонійно вписався в архітектуру міста
Зелена зона замість кіосків: як змінився простір біля метро «Тараса Шевченка» (фото)
29 червня, 18:28
Під час операції правоохоронці викривали не лише виробників і збувачів наркотиків, а й усю інфраструктуру незаконного ринку
Операція «Рубікон»: Нацполіція накрила нарколабораторії у Києві, на Буковині та Полтавщині (фото)
19 червня, 11:38
Додатковий поїзд 743/744 призначено на 23 та 24 червня
Призначено додатковий потяг з Києва до Львова
17 червня, 21:41
Фейкове посвідчення неіснуючого відомства, вилучене у затриманого
Зняття з обліку за $30 тис.: у столиці затримано юриста з фейковим посвідченням полковника
16 червня, 14:14
Вихідці з Кавказу відкрили вогонь посеред вулиці
Смертельна стрілянина в Києві: затримано мігранта
13 червня, 16:59
Виставка «Ґранд-тур. Соломія» триватиме у Національній філармонії України до кінця червня
Виставка про Соломію Крушельницьку, що експонувалася в Італії, вперше відкривається у Києві
10 червня, 09:08
Армія Молдови нараховує лише 6 000 активних військових і не має власних танків
Молдова розроблятиме дрони-перехоплювачі за досвідом України
8 червня, 05:40
Затриманому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна
Робота двірником заради бронювання: підозру оголошено жителю Київщини
4 червня, 15:02

Особисті фінанси

Якою є середня ціна за держпрограмами «єОселя» та «єВідновлення»: дані з регіонів
Якою є середня ціна за держпрограмами «єОселя» та «єВідновлення»: дані з регіонів
«Яєць по 17» вже нема». Державна аудиторська служба назвала нові ціни для армії
«Яєць по 17» вже нема». Державна аудиторська служба назвала нові ціни для армії
Курс валют 3 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 3 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 3 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 3 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 2 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 2 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 2 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 2 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua