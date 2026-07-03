Якою є середня ціна за держпрограмами «єОселя» та «єВідновлення»: дані з регіонів

Нове дослідження показало, де житло за державними програмами коштує дорожче за ринок, а в яких областях його можна придбати дешевше

Президентська програма «єОселя» та державна програма «єВідновлення» формують різну ситуацію на ринку нерухомості України. У червні 2026 року 26,8% усіх оголошень про продаж житла відповідали умовам «єВідновлення», тоді як під критерії «єОселі» підпадали 8,8% пропозицій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження DIM.RIA.

Де найбільше житла, що підходить під державні програми

Найбільша частка житла, що відповідає вимогам програми «єОселя», зосереджена у Київській області – 16,9% усіх оголошень. До лідерів також увійшли Волинська область із показником 16,1%, Сумська – 11% та Рівненська – 9,9%.

Найменше житла, яке можна придбати за умовами цієї державної програми, пропонують у Запорізькій області – лише 1% оголошень. Також низькі показники зафіксовані у Миколаївській області (2%) та Одеській області (3,9%).

Водночас за програмою «єВідновлення» найбільша частка відповідних пропозицій припадає на Сумську область – 56,2%. Далі розташувалися Черкаська область із показником 52,4%, Львівська – 43,9% та Дніпропетровська – 41,2%.

Найменше житла, що відповідає умовам «єВідновлення», представлено в Одеській області – 15,3%, Івано-Франківській – 17,3% та Хмельницькій – 19,5%.

Де українці найактивніше шукають житло

Найбільший попит на житло, яке можна придбати за програмою «єОселя», зафіксовано у Київській області. Там частка відповідних пошукових запитів становить 6,4% від загальної кількості. До п'ятірки також увійшли Київ (5,2%), Хмельницька та Івано-Франківська області (по 4,7%), а також Львівська область (4,6%).

Найменший інтерес покупців спостерігається у Запорізькій області – лише 0,8% пошукових запитів. Також невисокий попит зафіксований у Кіровоградській (1,2%) та Миколаївській (1,3%) областях.

Попит перевищує пропозицію

Аналітики також звернули увагу на дисбаланс між попитом і кількістю доступних пропозицій. Найбільший дефіцит житла за програмою «єОселя» спостерігається у Запорізькій області, де на одне оголошення припадає 14 потенційних покупців. У Черкаській області співвідношення становить один до одинадцяти, а у Чернівецькій – один до десяти.

Водночас попит на житло, що відповідає умовам програми «єВідновлення», залишається значно нижчим. У більшості областей частка відповідних пошукових запитів не перевищує 1% від загальної кількості. Найвищий показник зафіксовано в Одеській області – 1,4%.

Як відрізняються ціни на житло

Дослідження також показало суттєву різницю між вартістю житла, доступного за державними програмами, та середньоринковими цінами.

Найдорожчі квартири, які підпадають під умови державних програм, пропонують у Києві. Середня вартість однокімнатної квартири становить близько $94,9 тис., що на 13% перевищує середній рівень цін на аналогічне житло.

Натомість у Львівській області квартири, доступні за держпрограмами, у середньому коштують близько $73 тис., що на 9% дешевше від середньоринкової вартості.

Найбільшу різницю між цінами на житло в межах державних програм і загальним ринком зафіксовано:

Івано-Франківська область – середня ціна $62,3 тис., на 21% нижча за середньоринкову;

Запорізька область – $19,2 тис., на 19% вища за середньоринкову;

Одеська область – $54,9 тис., на 13% нижча за середньоринкову;

Волинська область – $57,1 тис., на 12% вища за середньоринкову;

Закарпатська область – $72,1 тис., на 10% вища за середньоринкову;

Миколаївська область – $24,4 тис., на 10% вища за середньоринкову

Нагадаємо, уряд розширив можливості державної програми «єОселя» для ветеранів і родин загиблих захисників України. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, вони зможуть оформити пільгову іпотеку під 3%. Держава компенсуватиме процентну ставку до 3% протягом перших десяти років, а з одинадцятого року вона становитиме 6%.