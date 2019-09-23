Україна заповнила підземні сховища газу на 64%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За добу в ПСГ України було закачано 74,78 млн куб. м газу

Станом на 21 вересня обсяг газу у сховищах збільшився до 19,876 млрд куб. м

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 21 вересня збільшився до 19,876 млрд куб. м.

Про це повідомляється в інформації АТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 74,78 млн куб. м газу.

З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.

При цьому в даних за 21 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,12 млн куб. м, з Угорщини - 19,44 млн куб. м, з Польщі - 3,74 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 64%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомлялося, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз у вересні на 3% знизить ціну на газ для потреб населення - до 4493,64 грн за тис. куб. м.