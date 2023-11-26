Україна зіткнулася з проблемою постачанням палива. Мінагрополітики назвало причину

Для експорту зерна ситуація на кордоні не є критичною, але водночас є проблема з постачанням палива

Україна зіткнулася з проблемою постачання палива через блокаду польських перевізників. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

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За його словами, ситуація на кордоні не має впливу на експорт зерна, але створює труднощі із поставками палива.

«Рух наших вантажівок через українсько-польський кордон зупинено, що ускладнює експорт продовольства з України. Ми частково здатні компенсувати ці втрати, але маємо проблеми з ключовими поставками, такими як паливо для нашої країни. Це теж потрібно враховувати», – зауважив заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

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Україна наразі має можливість експортувати продовольчі товари залізничними шляхами та через чорноморські та дунайські порти.

Нагадаємо, польські протестувальники вимагають скасувати угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським союзом, яка повинна діяти до 30 червня 2024 року.

Україна виступила з пропозицією до Польщі відкрити додатковий пункт пропуску порожнього вантажного автотранспорту.

Крім того, Україна пропонує ЄС створити моніторингову місію на польському кордоні. При цьому Мінінфраструктури розпочало збір інформації для евакуації українських водіїв.

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Раніше повідомлялося, що польські перевізники можуть перекрити ще один пункт пропуску на кордоні з Україною.