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У Києві правоохоронці викрили злочинну організацію з-поміж працівників ТЦК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві правоохоронці викрили злочинну організацію з-поміж працівників ТЦК
Наразі організатору та шести особам з його «найближчого оточення» повідомлено про підозри
фото: пресслужба ДБР

Організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію

Правоохоронці викрили та заблокували безпрецедентно масштабну схему ухилення від мобілізації, в якій були залучені посадовці 9 військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки. Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я. До «пакету» документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури. Учасники угруповання надавали «клієнтам» поради, вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону України.

Більшість документів оформлялося через один із районний ТЦК та СП київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше з 7 київських районних військкоматів та одного на Закарпатті.

 

За наявною інформацією, фігуранти допомагали «вирішувати питання» й в багатьох інших регіонах України.

Організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання. Одна частина відповідала за «рекрутинг» клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. Представники обох «гілок» для конспірації між собою не перетиналися.

За попередніми даними слідства за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей. Вартість «послуги» складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї особи в залежності від стартового пакета документів. Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами.

Під час понад 40 обшуків за місцями роботи у ТЦК та проживання фігурантів у різних регіонах України, правоохоронці вилучили документацію та носії інформації, що підтверджують реалізацію протиправної схеми. У ході досудового слідства, працівники ДБР встановлюють точну кількість ухилянтів, які оплатили «послуги» зловмисників.

Наразі організатору та шести особам з його «найближчого оточення» повідомлено про підозри за різними частинами ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурною частиною, вчинені службовою особою з використанням службового становища) та ст. 332 КК України (усунення перешкод у переправленні осіб через державний кордон шляхом внесення недостовірних відомостей до військово-облікових документів та використання завідомо підробленого офіційного документа – довідки ВЛК). Також буде перевірено правдивість зняття з обліку чоловіків призовного віку у цих ТЦК та у разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов'язаних.

Раніше ДБР викрило змову військових на Буковині.

Теги: студенти послуги кордон поради ДБР ухилянти

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