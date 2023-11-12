На Волині «застрягли» 135 авто для фронту? Прикордонники спростували скандальний телесюжет

Луцький телеканал оприлюднив матеріал про те, що машини, призначені для передової, застрягли на Волині. Державна прикордонна служба зробила спеціальну заяву

Телеканал із Луцька зманіпулював інформацією про автівки для фронту. Таку заяву зробила Державна прикордонна служба України. Телекомпанія «Аверс» днями оприлюднила матеріал про те, що машини, призначені для передової, застрягли на Волині. У сюжеті мова йшла про 135 гуманітарних автомобілів, що стоять на території одного приватного підприємства. При цьому журналісти стверджували, що ці автівки вже публічно відправляли на фронт, однак вони продовжують перебувати у Волинській області.

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«Хочемо зазначити, що журналісти маніпулювали фактами і їхній матеріал не містить жодної об’єктивної інформації. Наголосимо, прикордонне відомство за час російського вторгнення неодноразово отримувало допомогу від фонду MK Foundation, про який вели мову журналісти. Благодійники, зокрема, передали підрозділам ДПСУ понад 100 одиниць техніки. Саме кадри передачі техніки прикордонникам використав у своєму сюжеті телеканал.

Відмітимо, що отримана техніка перебуває у підрозділах, яким вона надійшла, облікована і виконує завдання щодо захисту кордону та країни. MK Foundation, окрім 100 мікроавтобусів Volkswagen Transporter, передала прикордонникам і інші транспортні засоби, що допомагають підрозділам виконувати визначені завдання», – ідеться у заяві прикордонників.

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У Держприкордонслужбі також наголосили, своїми діями телеканал наражає на небезпеку представників фонду та військових, розкриваючи місцезнаходження автомобілів, які готуються для передачі підрозділам Сил оборони країни.

У своючергу благодійний фонд MK Foundation, про який ішлося в скандальному сюжеті телеканалу, заявив про те, що із 7 листопада перебуває під постійною інформаційною атакою з боку російських та проросійських ресурсів. Мета таких дій – блокувати роботу Фонду та наразити на небезпеку волонтерів і військових.

«У відверто провокативній манері знімають серійні сюжети, у яких видають не просто місцезнаходження автівок, призначених військовим, а й місце їх передачі, створюючи цим самим загрозу для життя воїнів ЗСУ та працівників Фонду. Варто зауважити, що на час виходу цієї заяви жодного офіційного звернення ані Фонд, ані його партнери та військові частини, з якими Фонд співпрацює, не отримували. На сьогодні сайт Фонду знаходиться під постійною DDoS-атакою, а пошту співробітників намагалися зламати», – сказано у заяві MK Foundation.

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Як звітує фонд, станом на 9 листопада за його участі було придбано 970 автівок, 30 автомобілів медичного призначення, п'ять пожежних машин і п'ять одиниць спецтехніки, 11 човнів та двигунів для них, 70 безпілотних комплексів, 215 генераторів та багато іншого згідно з запитами військовослужбовців та військових адміністрацій. З моменту заснування фонду за 2022 рік разом із партнерами було передано 313 автівок, 10 карет швидкої допомоги і одну пожежну машину. За 2023 рік станом на сьогодні передано 516 одиниць техніки, не враховуючи пожежні і медичні машини, а також спецтехніку. Щомісяця за сприяння Фонду кордон України перетинають від 80 до 100 автівок.

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Уже 98 військових частин і підрозділів отримали допомогу, стверджують у MK Foundation, серед яких бригада «Гвардії наступу» «Буревій», славетні «Вовки да Вінчі», 3-тя окрема штурмова бригада «Азов» тощо. Доброчинці співпрацювали з такими патріотами України як Сергій Стаховський, Жан Беленюк, Коля Сєрга та Олександр Ярмак. Наразі в роботі Фонду 251 звернення, 42 автівки вже готуються до передачі.

«Наш фонд не збирає донатів, а є приватною ініціативою Максима Кріппи, який теж виявився мішенню для росіян та їх посіпак в Україні. В свою чергу дискредитація нашого засновника – пряма загроза функціонуванню установи», – наголошують у MK Foundation. Основним критерієм при закупівлі автівок для українських захисників є малий пробіг і гарний технічний стан. Перед передачею транспортного засобу військовим, команда MK Foundation проводить йому технічне обслуговування й необхідний ремонт. У військо авто передається повністю готовим до виконання бойових задач.